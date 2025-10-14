Hindustan Hindi News
झारखंड में नक्सिलयों का प्लान फेल, इस उग्रवादी संगठन के 3 सदस्य गिरफ्तार, क्या मिला?

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, लातेहारTue, 14 Oct 2025 06:02 PM
झारखंड के लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन के तीनों उग्रवादियों को पकड़ा है। तीनों टीएसपीसी नक्सली ग्रुप के सदस्य थे। तीनों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ विनोद रवानी ने बताया कि एसपी को मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

एसडीपीओ विनोद रवानी ने आगे बताया कि हमें पता चला था कि रांची की ओर से मैक्लुस्कीगंज के रास्ते एक काले रंग की कार से टीएसपीसी के उग्रवादी हथियार लेकर जा रहे हैं। तीनों बालूमाथ क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी बीच पुलिस टीम ने सभी को दबोच लिया। छापेमारी दल ने मुरपा पुलिस पिकेट के पास वाहन जांच के दौरान काले रंग की कार को रोका। तलाशी में कार सवार तीनों लोगों की पहचान टीएसपीसी संगठन एवं प्रताप गिरोह के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई।

गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान प्रताप गंझू जानी गांव, कुम्हीयागढ़ टोला,थाना हेरहंज, जिला लातेहार एवं संतोष गंझू तरवा गांव, थाना पिपरवार, जिला चतरा व अशोक गंझू तरवा गांव, थाना पिपरवार, जिला चतरा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने दो पिस्टल, एक देशी कट्टा, 40 कारतूस, 12 मोबाइल फोन, 5 राउटर, 31 टीएसपीसी संगठन के पर्चे, एक कार समेत कोयला कारोबारियों के मोबाइल नंबर और वसूली से जुड़ी डायरी एवं चार नोटबुक बरामद किए गए हैं। एसडीपीओ रवानी ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रताप गंझू पूर्व में बालूमाथ निवासी झामुमो नेता दिलशेर खान हत्याकांड में जेल जा चुका है। उस पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

रिपोर्ट- राकेश सिंह