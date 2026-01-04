Hindustan Hindi News
नहीं थम रहा कहर, लातेहार में घर लौट रहे युवक पर हाथी का हमला, दर्दनाक मौत

Jan 04, 2026 08:10 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, छिपादोहार | राकेश सिंह
झारखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला छिपादोहर थाना क्षेत्र के पंचायत–केड़ अंतर्गत ग्राम मतनाग का है। जंगली हाथी के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान मतनाग निवासी वीरेंद्र कोरवा के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार वीरेंद्र कोरवा केड़ चौक बाजार से खरीदारी कर जंगल के कच्चे रास्ते से अपने घर मतनाग लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगली हाथियों का एक झुंड सामने आ गया। हाथियों ने वीरेंद्र को घेर लिया और कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेंजर अजय टोप्पो एवं प्रभारी वनपाल राम कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वन कर्मियों ने आसपास के इलाके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया।

घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल के रास्ते आवागमन करना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए ठोस व स्थायी उपाय करने की मांग की है।

