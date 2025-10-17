Hindustan Hindi News
झारखंड वन भूमि घोटाले में विनय सिंह को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

संक्षेप: झारखंड के हजारीबाग जमीन घोटाले में विनय सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विनय सिंह जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Fri, 17 Oct 2025 02:35 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
हजारीबाग में वन भूमि घोटाले के आरोपी विनय कुमार सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने विनय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सात अक्तूबर को इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विनय को एसीबी ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।

इस संबंध में उनके भाई अजय कुमार सिंह ने याचिका दायर कर गिरफ्तारी को गलत बताते हुए चुनौती दी थी। कहा गया था कि गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया है। एसीबी की ओर से इसका विरोध किया गया। बताया गया कि विनय के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। साक्ष्य के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
