जमीन घोटाले में CM हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? इस तारीख को होगा फैसला

संक्षेप: झारखंड जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हेमंत सोरेन की तरफ से डिस्चार्ज याचिका दायर की गई है। उनकी याचिका पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी।

रांची के जमीन घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई है। दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। हेमंत सोरेन ने मामले में अपने आपको निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है।

मामले में 18 और आरोपी इसी मामले में आरोपी शेखर प्रसाद महतो समेत अन्य की डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक बहस हुई। आगे की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में हेमंत सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप तय किया जाना है। बता दें कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली जेल में है।

बता दें कि हेमंत सोरेन पर रांची के बड़काई इलाके में लगभग 8.5 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी तरीके से अपने सहयोगियों के नाम करवाने का आरोप लगा। इसके लिए जमीन के कागजों में हेरफेर और रिकॉर्ड में भी बदलाव करने का आरोप लगा था। इसी मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करतेत हुए 31 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी का कहना था कि जांच में हेमंत सहयोग नहीं कर रहे थे। कई बार समन जाने के बावजूद जब हाजिर नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करनी पड़ी थी।