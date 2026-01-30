Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand land scam money laundering case hemant soren discharge plea court
जमीन घोटाले में CM हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? इस तारीख को होगा फैसला

जमीन घोटाले में CM हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत? इस तारीख को होगा फैसला

संक्षेप:

झारखंड जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हेमंत सोरेन की तरफ से डिस्चार्ज याचिका दायर की गई है। उनकी याचिका पर अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी।

Jan 30, 2026 06:10 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची के जमीन घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। मामले में हेमंत सोरेन की ओर से डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई है। दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई की गई। आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने 7 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। हेमंत सोरेन ने मामले में अपने आपको निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले में 18 और आरोपी

इसी मामले में आरोपी शेखर प्रसाद महतो समेत अन्य की डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक बहस हुई। आगे की सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में हेमंत सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर रखी है। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिया गया है। अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप तय किया जाना है। बता दें कि इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली जेल में है।

ये भी पढ़ें:शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार का जताया आभार

बता दें कि हेमंत सोरेन पर रांची के बड़काई इलाके में लगभग 8.5 एकड़ जमीन को गैर-कानूनी तरीके से अपने सहयोगियों के नाम करवाने का आरोप लगा। इसके लिए जमीन के कागजों में हेरफेर और रिकॉर्ड में भी बदलाव करने का आरोप लगा था। इसी मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करतेत हुए 31 जनवरी, 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी का कहना था कि जांच में हेमंत सहयोग नहीं कर रहे थे। कई बार समन जाने के बावजूद जब हाजिर नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करनी पड़ी थी।

कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और लगभग 5 महीने जेल में बिताकर बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद सोरेन ने विधानसभा चुनावों में बंपर जीत भी दर्ज की।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Hemant Soren
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।