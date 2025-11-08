Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand labour wage increases by government
झारखंड में मजदूरों की बढ़ी मजदूरी, अब मिलेंगे हर दिन काम के इतने रुपए

झारखंड में मजदूरों की बढ़ी मजदूरी, अब मिलेंगे हर दिन काम के इतने रुपए

संक्षेप: झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें काम करने के लिए हर दिन पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे मिलेंगे।

Sat, 8 Nov 2025 06:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड के असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की गई है। चारों तरह के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 502, 527, 694 और 800 रुपए निर्धारित की गई है। एक अक्तूबर 2024 में यह मजदूरी दर क्रमश: 487, 511, 674 और 777 रुपए दैनिक थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस हिसाब से इस वर्ष दैनिक मजदूर दर में बढ़ोतरी क्रमश: 15, 16, 20 और 23 रुपए की गई है। न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव महंगाई भत्ते के अनुसार किया गया है, जो जनवरी से जून 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत बिंदु पर आधारित है।

आराम के दिन का श्रमिकों को देय पारिश्रमिक शामिल

मजदूरी दरों में हुए बदलाव का भुगतान 1 अक्तूबर 2025 की तिथि से किया जाएगा। इसे लेकर श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए श्रमिकों को देय पारिश्रमिक शामिल है। पुरुष या स्त्री श्रमिक को एक ही काम या इसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी मिलेगी।

90 अधिसूचित नियोजनों में से कुछ प्रमुख की दरें निर्धारित

● श्रेणी ‘क’ (कुल 49 नियोजन) - बांध निर्माण एवं सिंचाई योजना, सड़क निर्माण, निजी हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम्स, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, कंप्यूटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन

● ख’ (कुल-41 नियोजन) - खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम उद्योग, अबरक कार्य, डेयरी, पॉल्ट्री फॉर्म, सिलाई उद्योग, को-ऑपरेटिव सेक्टर आदि में नियोजन

जिलों का वर्गीकरण

● ए - रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो, आदित्यपुर (सभी नगर निगम), जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, जुगसलाई नगर परिषद

● बी - ए श्रेणी को छोड़ सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र

● सी - राज्य के अन्य क्षेत्र

90 नियोजनों की दरों का किया गया निर्धारण

श्रम विभाग ने मजदूरी दरों के निर्धारण के लिए राज्य के सभी जिलों को तीन श्रेणियों यथा ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के आधार पर बांटा है। वहीं, मजदूरी दरों का निर्धारण राज्य के 90 अधिसूचित नियोजनों के लिए किया गया है। उक्त नियोजनों को श्रेणी ‘क’ (कुल 49 नियोजन) और ’ख’ (कुल-41 नियोजन) में बांटा गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।