jharkhand kurmi andolan many train cancelled and routes diverted झारखंड में कुड़मी आंदोलन से ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और कई के बदले रूट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand kurmi andolan many train cancelled and routes diverted

झारखंड में कुड़मी आंदोलन से ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और कई के बदले रूट

झारखंड का कुर्मी आंदोलन तेज हो गया है। पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे आंदोलन का असर ट्रेनों पर सबसे ज्यादा दिखा है। इस दौरान प्रदेश की कई ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादSat, 20 Sep 2025 12:06 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में कुड़मी आंदोलन से ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द और कई के बदले रूट

एसटी का दर्जा देने के लिए कुड़मी आंदोलन के कारण धनबाद मंडल में ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। इस दौरान ट्रेनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द कर दी गई है। गोमो से ट्रेन को वापस धनबाद लौटा दिया गया है।

सोनुवा स्टेशन बना पुलिस छावनी

कुड़मी समाज द्वारा पूर्व घोषित आंदोलन के तहत कोल्हान प्रमंडल के सोनुवा रेलवे स्टेशन में रेल ट्रैक जाम करने का अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है। कुड़मी समाज के आंदोलनकारी नेता व समाज के लोग अब तक सोनुवा स्टेशन के समीप रेल फाटक जाम स्थल नहीं पहुंचे हैं। सोनुवा स्टेशन व उसको जोड़ने वाली सड़को पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। सोनुवा रेलवे स्टेशन को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है।

कुर्मी समाज के रेल डेका डहर छेका आंदोलन के कारण चार ट्रेन प्रभावित

रांची। अहले सुबह से एसटी सूची में शामिल होने की मांग को कर कुर्मी समाज आंदोलन से धनबाद मंडल जायदा प्रभावित रहा। इस कारण रांची आने वाली दो ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई। इसमें इसमें हटिया खड़कपुर पैसेंजर और हटिया वार्दर्धमान मेमू पैसेंजर को रद्द कर दी गई। जबकि धनबाद अल्पुजजा एक्सप्रेस और चोपन एक्सप्रेस को डायवर्ट रूट में चलाया गया।

अभी तक ये ट्रेनें हुईं रद्द

1. धनबाद-पटना इंटरसिटी

2. बरवाडीह-गोमो मेमू पैसेंजर

3. गोमो-बरवाडीह मेमू पैसेंजर

4. चंद्रपुरा-धनबाद मेमू पैसेंजर

5. गोमो-आसनसोल पैसेंजर

6 सिंदरी-धनबाद पैसेंजर

इन ट्रेनों को बीच रास्ते में रोका गया

1. धनबाद-सासाराम इंटरसिटी गोमो में रोकी गई

2. पटना-बरकाकाना एक्सप्रेस टोरी में रोकी गई

3. आसनसोल-हटिया पैसेंजर हजारीबाग टाउन तक चली

4. आसनसोल-वाराणसी मेमू एक्सप्रेस मुगमा तक चली

5. दुमका-रांची बाबाधाम एक्सप्रेस बराकर तक चली

6. वर्दमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस आसनसोल तक चली

7. पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस कोडरमा तक

8. पटना-रांची वंदे भारत एक्सप्रेस गया तक

इन ट्रेनों के बदले गए मार्ग

1. जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

2. बीकानेर-सियालदह दूरंतो एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

3. अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

4. नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

5. वाराणसी-आसनसोल मेमू एक्सप्रेस : गया-किऊल-आसनसोल होकर चली

6. हावड़ा-रांची शताब्दी एक्सप्रेस : आसनसोल-जयचंडी पहाड़ होते हुए रांची गई

7. सियालदह-गांधीधाम स्पेशल : आसनसोल-झाझा-किऊल होकर गया की ओर