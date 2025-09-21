jharkhand kurmi andolan 100 trains cancelled diverted and short terminated कुड़मी आंदोलनकारी पटरियों पर गुजारेंगे रात, चेताया- मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक…, Jharkhand Hindi News - Hindustan
कुड़मी आंदोलनकारी पटरियों पर गुजारेंगे रात, चेताया- मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक…

झारखंड में एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय के सदस्यों के रेल रोको आंदोलन के चलते शनिवार को 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इस बीच आदिवासी कुड़मी समाज (एकेएस) नेता ओपी महतो ने चेतावनी दी है।

Kewal Krishan Gour भाषा, रांचीSun, 21 Sep 2025 01:31 AM
झारखंड में एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय के सदस्यों के रेल रोको आंदोलन के चलते शनिवार को 100 से अधिक ट्रेनें या तो रद्द कर दी गईं, या उनके मार्ग बदलने पड़े या फिर उनकी यात्रा पहले ही समाप्त कर दी गई। इस बीच आदिवासी कुड़मी समाज (एकेएस) नेता ओपी महतो ने चेतावनी दी है कि आंदोलनकारी रात पटरियों पर बिताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं वे पीछे नहीं हटेंगे।

जगह-जगह रोकी ट्रेनें

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के रांची मंडल और पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कुड़मी समुदाय के आंदोलनकारियों ने जगह-जगह ट्रेनें रोक दी।

इन स्टेशनों पर डाला डेरा

आंदोलनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रांची के मुरी, राय, टाटीसिलवई, रामगढ़ के बरकाकाना, गिरिडीह के पारसनाथ, हजारीबाग के चरही, धनबाद के प्रधानखंता, पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह और बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर बैठकर ट्रेनें ठप कर दीं।

एकेएस नेता ओपी महतो ने चेताया

आदिवासी कुड़मी समाज (एकेएस) के तत्वावधान में आंदोलनकारी ने कुड़मी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। एकेएस नेता ओपी महतो ने कहा कि प्रदर्शनकारी रात पटरियों पर बिताएंगे। एकेएस नेता ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं वे पीछे नहीं हटेंगे।

रांची और धनबाद मंडल ट्रेनें रद्द

आंदोलन के कारण ईसीआर के धनबाद मंडल में कम से कम 25 यात्री ट्रेन रद्द कर दी गईं और 24 के मार्ग में परिवर्तन किया गया। वहीं, एसईआर के रांची मंडल में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेन रद्द कर दी गईं और 11 के मार्ग में परिवर्तन किया गया। दोनों मंडल में कई ट्रेन को बीच में ही रोक दिया गया।

ट्रेनें रद्द होने से परेशानी

ट्रेनें रोके जाने से पूरे झारखंड में हजारों यात्री फंस गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला रेलवे स्टेशन पर फंसी मालती घोष ने कहा कि मेरी बेटी पुणे में बीमार है। वह पुणे में काम करती है। मुझे किसी तरह वहां पहुंचना है। कोई जानकारी नहीं है कि ट्रेनें कब चलेंगी। टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस के सैकड़ों यात्री भी रांची के मुरी स्टेशन पर फंसे रहे। बाद में ट्रेन रद्द कर दी गई। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा किया।

सियासत तेज

टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी स्टेशन पर रद्द कर दिया गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) सहित कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन का समर्थन किया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुरी स्टेशन पर विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

निषेधाज्ञा लागू

रांची प्रशासन ने जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशन के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिलवई में 21 सितंबर सुबह आठ बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम उपमंडल के अंतर्गत टाटानगर, गोविंदपुर, राखा माइंस और हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन पर 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है।

पुलिस चौकन्नी

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता ने पुलिस को सतर्कता बढ़ाने, सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ अतिरिक्त बल तैनात करने, संवेदनशील स्टेशन पर सीसीटीवी एवं ड्रोन तैनात करने और आंदोलन के दौरान पथराव रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पुलिस के साथ काम करने निर्देश दिए हैं।