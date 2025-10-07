Jharkhand kolhan poisonous cough syrup random testing starts today drug inspector MP-राजस्थान में जानलेवा बनी कफ सिरप की झारखंड के इस जिले में होगी रैंडम जांच, Jharkhand Hindi News - Hindustan
MP-राजस्थान में जानलेवा बनी कफ सिरप की झारखंड के इस जिले में होगी रैंडम जांच

दवा दुकानदार शशि भूषण ने कहा कि डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड कंपोजिशन की कई दवाइयां कोल्हान में बिक रही हैं, जिसका कारोबार करोड़ों रुपये का है। यदि नियमावली में बदलाव आता है और किसी कंपोजिशन पर प्रतिबंध लगे,तो दुकानदार इसे कंपनियों को वापस भेजेंगे।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, कोल्हानTue, 7 Oct 2025 10:15 AM
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की कथित मौतों के बाद झारखंड के जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कोल्हान में मंगलवार से ड्रग इंस्पेक्टर अबरार आलम दुकानों पर कफ सिरप की जांच शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि बाजार में बिक रही दवाओं की रैंडम जांच की जाएगी। निदेशालय से मार्गदर्शन मिलने के बाद दवाइयों को जांच के लिए भेजा जाएगा और मानकों के अनुरूप न होने पर वापस लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार,कफ सिरप में कुछ कंपोजिशन प्रतिबंधित हैं,जबकि कुछ में केमिकल या साल्ट की मात्रा निर्धारित है। निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

पूर्वी सिंहभूम के ड्रग इंस्पेक्टर अबरार आलम ने बताया कि कफ सिरप में डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड और कोडीन एक साथ होने पर यह प्रतिबंधित है। यदि डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड अकेला हो,तो इसे बेचने की अनुमति है। इसी तरह,डाईइथाइल ग्लाइकोल की कफ सिरप में निर्धारित मात्रा ही वैध है,अधिक होने पर यह प्रतिबंधित माना जाएगा। एमजीएम और जिला के सरकारी अस्पतालों में इस डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड कंपोजिशन की कोई कफ सिरप उपलब्ध नहीं है।

कई सिरप में डेक्ट्रोमेथोर्फन शामिल

दवा दुकानदार शशि भूषण ने कहा कि डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड कंपोजिशन की कई दवाइयां कोल्हान में बिक रही हैं,जिसका कारोबार करोड़ों रुपये का है। यदि नियमावली में बदलाव आता है और किसी कंपोजिशन पर प्रतिबंध लगे,तो दुकानदार इसे कंपनियों को वापस भेजेंगे। पहले नोटिफिकेशन देखना होगा कि इसपर प्रतिबंधित किया गया है या फिर किसी अन्य कंपोजिशन के साथ या कफ सिरप में इसकी मात्रा को प्रतिबंधित किया गया है।

दवा की अधिक मात्रा नुकसानदायक

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.अजय मिश्रा ने बताया कि दवा की मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्धारित डोज से अधिक लेने पर यह नुकसान कर सकता है। डेक्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड कफ को रोकने के लिए ब्रेन पर काम करता है। यह ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक है। कोडीन के साथ भी इससे नुकसान संभव है। हालांकि,निर्धारित मात्रा में दवा ली जा सकती है। 20 साल से वे मरीजों को ये दवा लिख रहे हैं। डाईइथाइल ग्लाइकोल भी निर्धारित मात्रा से अधिक होने पर किडनी पर असर डाल सकता है।