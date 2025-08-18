झारखंड के कोडरमा घाटी में यात्रियों से भरी बस का एक्सीडेंट, बाल-बाल बचे लोग

कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित कोडरमा घाटी के बंदरचुआं के समीप सोमवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान उसमें बैठे यात्री बाल-बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार श्री लक्ष्मी नामक एक यात्री बस (डब्लू बी 79 ए 8266) कोलकाता से नवादा होते बिहार शरीफ जा रही थी। इसी दौरान कोडरमा घाटी में किसी अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई। इससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि बस चालक व बस में बैठे यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ।