शराब तस्करों को पकड़ने गई एक्साइज टीम पर जानलेवा हमला, वाहन तक तोड़ डाला

Tue, 18 Nov 2025 12:54 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, कोडरमा
कोडरमा में तिलैया डैम ओपी के कांटी-बड़कीधमराय में छापामारी कर लौटी रही एक्साइज विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इससे उत्पाद विभाग के कुछ कर्मी घायल हो गए। हमलावर गिरफ्तार तीन महुआ शराब तस्कर को भी छुड़ा ले गए। यह घटना सोमवार की देर शाम की है। उत्पाद विभाग की एक गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी को लेकर उत्पाद विभाग की टीम कांटी-बड़की धमराय गांव पहुंची थी। यहां छापेमारी के बाद जब्त शराब समेत तीन लोगों को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम तिलैया से बिजयागुड़ियो के रास्ते निकल रही थी। इसी दौरान विजयागुड़ियो के पास उनके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। इसी बीच करीब 60 से 70 बाइक सवार लोग आए और वाहन पर हमला करते हुए गिरफ्तार तीन लोगों को छुड़ा ले गये और जब्ती सूची को भी फाड़ दिया।

इस संबंध में उत्पाद विभाग के एसआई शिवसागर महतो ने बताया कि वे कांटी-बड़कीधमराय में छापेमारी के बाद तीन लोग अनिल महतो, धनुकी महतो व एक अन्य को 20 लीटर बीयर व 40 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर तिलैया डैम होते हुए बिजयागुडियो (बरही थाना क्षेत्र) के रास्ते निकल रहे थे। इसी बीच वे रास्ता भटककर तिलैयाबस्ती पहुंच गए। तभी गिरफ्तार किए गए गांव से कुछ लोगों ने अगले गांव के लोगों को गलत सूचना दी गई कि ट्रैक्टर व बालू चोर हैं।

इसी बीच तिलैयाबस्ती, बेला, भंडरो, अरगइयो के ग्रामीणों ने ईट व पत्थर से हमला कर दिया। इसी बीच बिजयागुडियो के पास गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। पीछे से करीब 60 से 70 लोग बाइक पर आकर उनपर हमला कर दिया और जब्ती सूची को फाड़ते हुए गिरफ्तार तीनों लोगों को छुड़ा ले गये और जब्त शराब को भी ले भागे। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया की जा रही है।

रिपोर्ट- आर. रंजन

Jharkhand News
