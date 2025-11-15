कोडरमा में टला बड़ा हादसा! 50 फीट गहरी खाई में पलट गई छात्राओं से भरी बस

संक्षेप: झारखंड के कोडरमा से पिकनिक मनाने राजगीर जा रही छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी में शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि घाटी में खड़े एक ट्रक में टकराने के बाद बस चालक ने नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में कई छात्राएं घायल हुई हैं।

झारखंड के कोडरमा से पिकनिक मनाने राजगीर जा रही छात्राओं से भरी बस कोडरमा घाटी में शनिवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि घाटी में खड़े एक ट्रक में टकराने के बाद बस चालक ने नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस अनियंत्रित होकर घाटी में जा गिरी। इस दौरान बस में करीब 21 छात्राएं सवार थीं। गनीमत रही कि बस एक पेड़ से टकराकर रुक गई, नहीं तो यह करीब 50 फीट खाई में चली जाती। इससे बड़ा हादसा हो सकता था।

हादसे के तुरंत बाद वहां से गुजर रही गाड़ियों से सभी छात्राओं को सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया। अस्पताल पहुंची छात्राओं ने हिन्दुस्तान को बताया कि चालक तेजी से बस चला रहा था। इसी दौरान तीखे मोड़ पर खड़े एक ट्रक को टक्कर मारने के बाद बस खाई में चली गई और एक पेड़ में टक्कर मार कर रुक गई। इससे बस 50 फीट नीचे जाने से बच गई।

कई अधिकारी पहुंचे सदर अस्पताल इधर, हादसे की सूचना मिलते ही कोडरमा डीसी ऋुतराज, जिला शिक्षा पदाधिकारी अविनाश राम समेत कई वरीय पदाधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। घटना से छात्राओं में डर समा गया है। हादसे के बारे में कुछ भी पूछने पर यह कह कर रो जा रही हैं कि-सर, कुछ याद मत दिलाइये। बहुत भयानक मंजर था। हमलोग बहुत किस्मत से बचे हैं।