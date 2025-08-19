झारखंड में गांववालों का अनोखा प्रदर्शन, नहीं बना पुल तो केक काटकर जताया विरोध

स्कूली बच्चों के लिए नदी पार करना चुनौती बन गया है, वहीं गर्भवती महिलाओं और आपात स्थिति के मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना बेहद कठिन हो गया है। किसानों को खाद-बीज और अपनी उपज ढोने में समस्या हो रही है, जबकि दुकानदारों और व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट गहराता जा रहा है।

झारखंड के खूंटी-तोरपा-कोलेबिरा मार्ग पर पेलौल गांव के समीप बनई नदी पर बना पुल के टूटे मंगलवार को पूरे दो महीने हो गए, लेकिन अबतक न तो डाईवर्सन बना और न ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो सका और इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने केक काटकर विरोध जताया। पिछले 19 जून 2025 को पुल ध्वस्त होने के बाद से ग्रामीण लगातार परेशान हैं। इसलिए अब केक काटकर विरोध जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि आंदोलन करने पर मुकदमे का डर रहता है, इसलिए इस बार उन्होंने विरोध का नया तरीका अपनाया।

