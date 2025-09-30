Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand karra murder budhuwa oranw nephew jivan bakhla contract killing land dispute
जमीन हड़पनी थी इसलिए चाचा की दे दी सुपारी, 'कलयुगी' भतीजे समेत तीन गिरफ्तार
झारखंड के कर्रा में बुधुवा उरांव हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे जीवन बाखला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने चाचा की जमीन हड़पने के लिए 14 लाख में हत्या की सुपारी दी थी, और पुलिस ने 5.40 लाख नकद भी जब्त किए हैं।
Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 30 Sep 2025 06:12 AM
