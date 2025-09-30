jharkhand karra murder budhuwa oranw nephew jivan bakhla contract killing land dispute जमीन हड़पनी थी इसलिए चाचा की दे दी सुपारी, 'कलयुगी' भतीजे समेत तीन गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़

जमीन हड़पनी थी इसलिए चाचा की दे दी सुपारी, 'कलयुगी' भतीजे समेत तीन गिरफ्तार

झारखंड के कर्रा में बुधुवा उरांव हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे जीवन बाखला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसने चाचा की जमीन हड़पने के लिए 14 लाख में हत्या की सुपारी दी थी, और पुलिस ने 5.40 लाख नकद भी जब्त किए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 30 Sep 2025 06:12 AM
