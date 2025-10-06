झारखंड के गांवों में खेतों पर मंडराएगा ड्रोन, 10 आदिवासी युवा बनेंगे पायलट

झारखंड के कांके ब्लॉक में सीसीएल की सीएसआर परियोजना 'उन्नत कृषि' के तहत, रेंडो गांव के 10 आदिवासी युवाओं को खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है।

झारखंड के कांके ब्लॉक के रैंडों व आसपास के गांवों में खेतों के ऊपर बहुत जल्द ड्रोन मंडराते नजर आएंगे। आसपास के गांवों में ड्रोन के माध्यम से ही खेतों में खाद का छिड़काव होगा। इसके लिए रेंडो गांव के 10 आदिवासी युवकों को हैदराबाद भेजकर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी।

यह सब सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची और निधि समृद्धि फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे सीएसआर प्रोजेक्ट ‘उन्न्त कृषि’ के तहत किया जा रहा है। फाउंडेशन के एक्सक्युटिव डायरेक्टर सूरज कुमार सिन्हा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर मुड़ रहे हैं। किसानों के इस प्रयास को ‘उन्नत कृषि’ ने एक नई दिशा दी है।

प्रशिक्षण के लिए आज रवाना होंगे युवा सिन्हा ने बताया कि ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग के लिए युवाओं का चयन उनके क्वालिफिकेशन एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया। प्रशिक्षण के लिए 10 युवाओं का चयन किया गया है, जिनमें से छह युवा सोमवार को प्रशिक्षण के लिए हैदाराबाद जाएंगे। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीजीसीए के नियमों के अनुसार संचालित किए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षुओं को रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को निबंधित कर दिया जाएगा। जिसके आधार पर उन्हें बाद में सरकारी योजना के तहत सबसिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा। जो उनके जीविकोपार्जन का साधन बनेगा।