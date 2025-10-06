jharkhand kanke village drone farming 10 tribal youth pilot training झारखंड के गांवों में खेतों पर मंडराएगा ड्रोन, 10 आदिवासी युवा बनेंगे पायलट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के गांवों में खेतों पर मंडराएगा ड्रोन, 10 आदिवासी युवा बनेंगे पायलट

झारखंड के कांके ब्लॉक में सीसीएल की सीएसआर परियोजना 'उन्नत कृषि' के तहत, रेंडो गांव के 10 आदिवासी युवाओं को खेतों में खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 6 Oct 2025 07:48 AM
झारखंड के कांके ब्लॉक के रैंडों व आसपास के गांवों में खेतों के ऊपर बहुत जल्द ड्रोन मंडराते नजर आएंगे। आसपास के गांवों में ड्रोन के माध्यम से ही खेतों में खाद का छिड़काव होगा। इसके लिए रेंडो गांव के 10 आदिवासी युवकों को हैदराबाद भेजकर ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी।

यह सब सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, रांची और निधि समृद्धि फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे सीएसआर प्रोजेक्ट ‘उन्न्त कृषि’ के तहत किया जा रहा है। फाउंडेशन के एक्सक्युटिव डायरेक्टर सूरज कुमार सिन्हा ने बताया कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर मुड़ रहे हैं। किसानों के इस प्रयास को ‘उन्नत कृषि’ ने एक नई दिशा दी है।

प्रशिक्षण के लिए आज रवाना होंगे युवा

सिन्हा ने बताया कि ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग के लिए युवाओं का चयन उनके क्वालिफिकेशन एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया गया। प्रशिक्षण के लिए 10 युवाओं का चयन किया गया है, जिनमें से छह युवा सोमवार को प्रशिक्षण के लिए हैदाराबाद जाएंगे। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीजीसीए के नियमों के अनुसार संचालित किए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षुओं को रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को निबंधित कर दिया जाएगा। जिसके आधार पर उन्हें बाद में सरकारी योजना के तहत सबसिडी पर ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा। जो उनके जीविकोपार्जन का साधन बनेगा।

किसानों को एक ड्रोन दिया जाएगा

सीसीएल, रांची की इस सीएसआर योजना के अंतर्गत ड्रोन ट्रेनिंग के बाद किसानों को एक ड्रोन भी दिया जायेगा, जिसका संचालन इसी गांव के युवा प्रशिक्षित किसान करेंगे, जिससे किसानों को स्प्रे करना आसान और सुरक्षित होगा तथा ड्रोन स्प्रे के जरिये प्रशिक्षित किसानों के लिए आय का एक जरिया भी मिलेगा। प्रशिक्षित किसान प्रति एकड़ 500 रुपए की कमाई कर सकेंगे।