झारखंड प्रोटेस्ट का 23वां दिन: आंदोलनकारी छात्रों का अब क्या है प्लान? जानिए 5 बड़े अपडेट
Jharkhand JPSC-JSSC student protest 23rd day: झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 23वें दिन भी जारी है। देवेंद्र महतो लगातार 14वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। जानिए अब छात्रों का आगे का क्या प्लान है। इसके साथ ही जानिए 5 बड़े अपडेट।
Jharkhand JPSC-JSSC student protest 23rd day: झारखंड की राजधानी रांची में धरना दे रहे छात्रों की मुख्य मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। ये मांग है- 'JPSC-JSSC परीक्षा रद्द हो और पूरे मामले की CBI जांच की जाए।' इसके चलते छात्रों ने घोषणा की है कि वे रविवार को राज्य के सभी 24 ज़िलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाएंगे। इसके साथ ही साथ 20 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन के घर का घेराव करेंगे। आंदोलनकारी छात्र लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जानिए JPSC-JSSC आंदोलन से जुड़े पांच अपडेट।
1- हेमंत-राहुल का पुतला जलाने का ऐलान
छात्रों ने रविवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सत्ताधारी JMM-कांग्रेस गठबंधन उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।
2. CM आवास का घेराव और हेमंत के इस्तीफे की मांग
JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने की घोषणा की है। छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेता रवींद्र पासवान ने कहा- हम उनके इस्तीफ़े की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों ही हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं।
3. राहुल गांधी JMM से समर्थन वापस लें, छात्रों की मांग
प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वह JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से समर्थन वापस लें। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने यह मांग उठाई है।
4. 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहरा पाए देवेंद्र महतो
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। 15 अगस्त को वह तिरंगा यात्रा में शामिल होकर झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। महतो ने सवाल उठाया कि अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी झंडा फहराने से रोका जाए तो इसे कैसी आजादी कहा जाए।
5. विपक्ष भी सरकार पर हमलावर
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कथित अनियमितताओं की CBI जांच की सिफारिश नहीं करने पर सवाल उठाया। वहीं विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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