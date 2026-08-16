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'मेरे आकाओं का पुतला मत जलाओ, अधिकारी रो रहे थे'- राहुल-सोरेन के पुतले जलाने पर क्या बोले छात्र?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्र नेता बहा लिंडा ने खुद को राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का 'छोटा भाई' बताते हुए कहा कि उन्होंने सिर मुंडवाकर अपने 'बड़े भाइयों' के लिए शोक मनाया है।

'मेरे आकाओं का पुतला मत जलाओ, अधिकारी रो रहे थे'- राहुल-सोरेन के पुतले जलाने पर क्या बोले छात्र?
राहुल-सोरेन के पुतले जलाने पर क्या बोले छात्र

झारखंड में JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में रविवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। पुतला दहन के बाद प्रदर्शनकारी छात्र नेता बहा लिंडा ने तीखे अंदाज में सरकार और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा।

बहा लिंडा ने खुद को राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का 'छोटा भाई' बताते हुए कहा कि उन्हें अपने 'बड़े भाइयों' के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा, “मैं राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का छोटा भाई हूं। उनका अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है।”

'मृत लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते'

बहा लिंडा ने कहा कि पुतला जलने के बाद जब सिर्फ राख बचेगी, तो उसे स्वर्णरेखा घाट पर विसर्जित करने की जिम्मेदारी भी वह निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मृत लोगों से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती।

छात्र नेता ने हेमंत सोरेन और राहुल गांधी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये नेता झारखंड से वोट लेते हैं, लेकिन विकास और अवसरों का लाभ अपने परिवारों तक सीमित रखते हैं। उनके मुताबिक, ऐसे नेताओं से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।

ये भी पढ़ें:झारखंड प्रोटेस्ट का 23वां दिन: आंदोलनकारी छात्रों का अब क्या है प्लान?

सिर मुंडवाकर मनाया 'शोक'

प्रदर्शन के दौरान बहा लिंडा ने अपना सिर मुंडवाया। उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को अपना 'बड़ा भाई' मानते हैं और उनके लिए शोक मना रहे हैं। इससे पहले रविवार को रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले लेकर प्रदर्शन किया और बाद में उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन में अब राहुल-तेजस्वी भी निशाने पर

JPSC-JSSC आंदोलन की शुरुआत भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हुई थी। अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर राज्य सरकार के साथ-साथ विपक्षी दलों के नेता भी हैं।

छात्रों का आरोप है कि उनकी मांगों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसी नाराजगी के बीच उन्होंने रविवार को तीन नेताओं के पुतले जलाए।

प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी ऐलान किया है। ऐसे में पुतला दहन और बहा लिंडा के तीखे बयान से साफ है कि JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सरकार के साथ-साथ दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनाने की दिशा में बढ़ रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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