झारखंड में डकैतों के निशाने पर ज्वेलरी दुकानें, हर महीने औसतन दो लूट

झारखंड के जमशेदपुर, रांची, बोकारो और हजारीबाग सहित कई शहरों में हाल ही में लगातार हुई ज्वेलरी डकैती की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत फैल गई है और उन्होंने पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए, सरकार से इस समस्या को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

झारखंड का ज्वेलरी बाजार इन दिनों डकैतों के निशाने पर हैं। जमशेदपुर से लेकर रांची, बोकारो और हजारीबाग तक हाल के दिनों में हुई लगातार वारदात ने व्यापारियों में दहशत पैदा कर दी है। पिछले दिनों जमशेदपुर के बिष्टूपुर के व्यापारी और सोनारी स्थित वर्द्धमान ज्वेलर्स से दिनदहाड़े 36 लाख की लूट ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इनमें 30 लाख की लूट व्यापारी की आंखों में मिर्च डालकर की गई थी।

पूरे राज्य में हो रही ऐसी वारदात इसी तरह राजधानी रांची में डकैतों ने 1.40 करोड़ रुपये के जेवरात उड़ा लिए। बोकारो में 1.5 करोड़ की लूट की वारदात ने पुलिस-प्रशासन को हिला दिया, जबकि दो माह पहले पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में भी ज्वेलरी दुकान से डेढ़ करोड़ की लूट हुई थी। इसी तरह हजारीबाग में भी दो घटनाएं हुईं। एक मामले में शहर की दुकान पर अपराधियों ने फायरिंग की, जबकि बरकठ्ठा से 20 लाख के आभूषण चोरी हो गए।

सुरक्षा की ठोस रणनीति बने लगातार हो रही इन वारदात ने व्यापारी वर्ग को असुरक्षा की स्थिति में ला खड़ा किया है। ज्वेलर्स का कहना है कि राज्य में पुलिस गश्ती और सुरक्षा इंतजाम केवल कागजों पर नजर आती है, जबकि अपराधी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों ने मांग की है कि सरकार और पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाए।

लूट के बाद सक्रिय होती है पुलिस सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका का कहना है कि हर बड़ी वारदात के बाद कुछ दिन पुलिस सक्रिय रहती है, लेकिन फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। अपराधियों का गिरोह योजनाबद्ध तरीके से शहर से शहर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है।