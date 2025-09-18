साइबर अपराधियों को बेचता था फर्जी सिम, जामताड़ा पुलिस के हत्थे ऐसे चढ़ा फ्रॉड

जामताड़ा एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर, हमने बुधवार को करमाटांड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नवाडीह गांव में छापा मारा और अकबर हुसैन को गिरफ्तार किया। हमने असम के एक सप्लायर से खरीदे गए 377 अवैध सिम कार्ड बरामद किए। इन्हें नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके खरीदा गया था।

झारखंड पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने साइबर अपराधियों को बेचने के लिए असम से सैकड़ों सिम कार्ड खरीदे थे। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता ने पीटीआई को बताया कि नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके हासिल किए गए सिम कार्डों से हो रहे साइबर अपराधों की बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद, साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी।

उन्होंने आगे बताया कि ये सिम कार्ड सिर्फ जामताड़ा में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों के साइबर अपराधियों को भी बेचे जाने थे। मेहता ने कहा कि टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक फ्लाइट टिकट भी बरामद किया, जिसने यह कबूल किया कि वह असम तक हवाई जहाज से यात्रा करता था और सिम कार्ड लेकर ट्रेन से लौटता था।