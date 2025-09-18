jharkhand jamtara police seized 377 fake sim cards arrest one accused known for selling sims to cyber criminals साइबर अपराधियों को बेचता था फर्जी सिम, जामताड़ा पुलिस के हत्थे ऐसे चढ़ा फ्रॉड, Jharkhand Hindi News - Hindustan
जामताड़ा एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर, हमने बुधवार को करमाटांड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नवाडीह गांव में छापा मारा और अकबर हुसैन को गिरफ्तार किया। हमने असम के एक सप्लायर से खरीदे गए 377 अवैध सिम कार्ड बरामद किए। इन्हें नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके खरीदा गया था।

Utkarsh Gaharwar जामताड़ाThu, 18 Sep 2025 08:15 PM
झारखंड पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने साइबर अपराधियों को बेचने के लिए असम से सैकड़ों सिम कार्ड खरीदे थे। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता ने पीटीआई को बताया कि नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके हासिल किए गए सिम कार्डों से हो रहे साइबर अपराधों की बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद, साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी।

जामताड़ा एसपी ने कहा, "गुप्त सूचना के आधार पर, हमने बुधवार को करमाटांड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नवाडीह गांव में छापा मारा और अकबर हुसैन को गिरफ्तार किया। हमने असम के एक सप्लायर से खरीदे गए 377 अवैध सिम कार्ड बरामद किए। इन्हें नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके खरीदा गया था।" उन्होंने आगे बताया कि ये सिम कार्ड सिर्फ जामताड़ा में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी जिलों के साइबर अपराधियों को भी बेचे जाने थे। मेहता ने कहा कि टीम ने गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक फ्लाइट टिकट भी बरामद किया, जिसने यह कबूल किया कि वह असम तक हवाई जहाज से यात्रा करता था और सिम कार्ड लेकर ट्रेन से लौटता था।

एसपी ने कहा, "हमने नकली सिम कार्ड वाले दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। तीन एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड और एक इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट टिकट भी मिला है। आरोपी ने कबूल किया है कि वह स्थानीय बाजार में प्रत्येक सिम कार्ड 2,500 रुपये में बेचता था।" एसपी ने कहा कि वे अब असम में नकली सिम कार्ड बेचने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और संकेत दिया कि गिरफ्तार आरोपी साइबर अपराधियों के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। गौरतलब है कि देश के इस हिस्से में साइबर अपराधों के लिए जामताड़ा बदनाम हो चुका है।