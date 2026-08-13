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नक्सलमुक्त हुआ झारखंड, चाईबासा भी लिस्ट से बाहर

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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केंद्रीय गृह मंत्रालय की नौ फरवरी 2026 की रिपोर्ट में चाईबासा को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा नक्सल प्रभावित जिले की सूची में शामिल किया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में चाईबासा समेत देश का कोई भी जिला नक्सल प्रभाव वाले जिलों की सूची में नहीं है।

नक्सलमुक्त हुआ झारखंड
नक्सलमुक्त हुआ झारखंड

भारत सरकार के गृह विभाग ने चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) को नक्सल प्रभाव वाले जिलों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब देश में एक भी जिला नक्सल प्रभाव वाला नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नौ फरवरी 2026 की रिपोर्ट में चाईबासा को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा नक्सल प्रभावित जिले की सूची में शामिल किया था, लेकिन ताजा रिपोर्ट में चाईबासा समेत देश का कोई भी जिला नक्सल प्रभाव वाले जिलों की सूची में नहीं है।

देश के नौ राज्यों के 38 जिले को अब लीगेसी एंड थ्रस्ट (नक्सलवाद खत्म, पर विशेष सुरक्षा निगरानी के लिए केंद्र द्वारा चिह्नित) जिले की श्रेणी में रखा गया है। इनमें झारखंड के चार जिले चाईबासा (प. सिंहभूम) के अलावा बोकारो, चतरा और लातेहार शामिल हैं। इन जिलों में केंद्रीय सहायता व बलों की तैनाती बरकरार रहेगी, ताकि नक्सली संगठन दोबारा पांव नहीं पसार सकें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 9 फरवरी 2026 को जारी रिपोर्ट में अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के बीजापुर,नारायणपुर और सुकमा को शामिल किया गया था।

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चतरा अवैध फंडिंग मामले में 12 अभियुक्त दोषी करार

रांची। चतरा के बहुचर्चित मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग और लेवी वसूली मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने टीपीसी के सक्रिय सदस्य बिंदेश्वर गंझू समेत 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। जबकि, अजीत ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। सजा पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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वहीं, मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी टीपीसी के क्षेत्रीय कमांडर अकरमन जी उर्फ रवींद्र गंझू की फाइल अलग कर दी गई है। मामले की शुरुआत टंडवा थाना कांड संख्या 2/2016 से हुई थी। केंद्र सरकार के आदेश पर 13 फरवरी 2018 को एनआईए ने इसकी जांच अपने हाथ में ली थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2022 को एनआईए कोर्ट को एक साल में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद तीन दिसंबर 2022 से मामले की सुनवाई रोजाना आधार पर प्रारंभ हुई। लेकिन, समय-सीमा पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद समय-सीमा बढ़ाई गई।

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इन 12 अभियुक्तों को अदालत ने पाया दोषी

अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे 8 अभियुक्तों संजय जैन, बिनोद गंझू, सुभान मियां, प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा, प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदू गंझू, मुनेश गंझू और बीरबल गंझू की जमानत रद्द करते हुए जेल भेज दिया। जबकि, भीखन गंझू उर्फ दीपक गंझू, अनिश्चय गंझू, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू और अमर कुमार भोक्ता उर्फ लल्लनजी उर्फ लक्ष्मण गंझू उर्फ कोहराम जी उर्फ इब्राहिम पूर्व से ही जेल में है।

लेवी वसूली व टीपीसी को आर्थिक मदद का आरोप

मामले के आरोपों के अनुसार, टीपीसी से जुड़े लोग मगध और आम्रपाली कोल क्षेत्र में ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डीओ धारकों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूलता था। लेवी नहीं देने पर धमकी देने का भी आरोप था। वसूली गई रकम प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहुंचाई जाती थी।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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