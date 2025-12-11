झारखंड आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा, राज्य की STF और पुलिस कुछ नहीं देखती; बाबूलाल मरांडी

संक्षेप: झारखंड आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने सरकार और प्रशसान पर हमला भी किया। जानिए सदन में उन्होंने क्या कहा?

राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सख्ती तेज हो गई है। देश के हर कोने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल-जवाब चल रहे हैं। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा में दिए अपने भाषण में इसी से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा- झारखंड आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने सरकार और प्रशसान पर हमला भी किया। जानिए सदन में उन्होंने क्या कहा?

नेता प्रतिपक्ष बाबू लाल मरांडी ने सदन में बताया- झारखंड में सामान्य कानून व्यवस्था तो खराब है ही, लेकिन यहां आतंकवादियों का भी एक गढ़ बनता जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया- करीब 10-11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका संबंध अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टीनेंट जैसे लोगों से रहा है।

बाबूलाल ने गरजते हुए कहा- लेकिन ये तो केंद्र और अन्य एजेंसी के लोगों ने पकड़ा है। झारखंड सरकार के जो एसटीएफ हैं, झारखंड सरकार के जो पुलिस प्रशासन हैं, इसको इस मामले में कुछ देखना चाहिए। लेकिन, ये लोग कुछ देखते नहीं हैं। ये इस पर शांत रहते हैं।

सदन में दिए अपने वक्तव्य का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा- कल ही मैंने विधानसभा में कहा था कि वर्तमान सरकार के लचर रवैये और पुलिस-प्रशासन की सुस्त प्रणाली के कारण झारखंड आतंकवादियों के लिए गढ़ बनता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में 10 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष, लगातार आगाह करने के बाद भी, अब तक कोई ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर पाया।