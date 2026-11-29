झारखंड में लूट की साजिश नाकाम, यूपी-बिहार के 9 बदमाश गिरफ्तार; हथियार और कारतूस बरामद
झारखंड में ज्वेलरी शोरूम और बैंक में लूट की साजिश रच रहे एक अंतरराज्यीय गिरोह के नौ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में अलग-अलग कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया।
झारखंड में ज्वेलरी शोरूम और बैंक में लूट की साजिश रच रहे एक अंतरराज्यीय गिरोह के नौ सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में अलग-अलग कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य गिरिडीह और बोकारो जिलों में ज्वेलरी की दुकान और बैंक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं।
हथियारों सहित 5 बदमाश गिरफ्तार
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को गिरिडीह पुलिस ने हथियारों के साथ गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और मिली जानकारी के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने हजारीबाग पुलिस को सतर्क किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के कुछ अन्य साथी सफेद कार से हजारीबाग के चौपारण इलाके की ओर भाग गए हैं।
4 अन्य बदमाशों को भी दबोचा गया
इसके बाद बरही के एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर और चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में वाहन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान सिंघरावां ओवरब्रिज के पास एक सफेद कार दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर कार को रोक लिया और उसमें सवार चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
बिहार और यूपी के रहने वाले हैं बदमाश
पुलिस के अनुसार, कार से गिरफ्तार चार आरोपियों में दो बिहार और दो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान उनके पास से दो देसी पिस्तौल, एक देसी बंदूक, नौ जिंदा कारतूस और दो चाकू बरामद किए गए। इससे पहले गिरिडीह में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए उनकी क्या योजना थी।
आपको बताते चलें कि झारखंड से आज एक अन्य बेहद दर्दनाक खबर आई है। अमृता कुमारी नामक महिला को सरकारी नौकरी मिलने से उनके घर में खुशी का माहौल था और मनौती पूरी होने के चलते इस परिवार के लोग एक अन्य परिवार के लोगों को साथ लेकर शनिवार को झारखंड के प्रसिद्ध छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान उनकी कार (एसयूवी) के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दोनों परिवारों के 10 सदस्यों समेत कुल 13 लोगों की मौत से यह खुशी मातम में बदल गई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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