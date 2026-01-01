Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand ilquor scam crores transaction between ias vinay chaubey brother in law and ex employee
झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, IAS विनय चौबे के साले और पूर्व कर्मी के बीच हुआ करोड़ों का ट्रांजेक्शन

झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, IAS विनय चौबे के साले और पूर्व कर्मी के बीच हुआ करोड़ों का ट्रांजेक्शन

संक्षेप:

झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसीबी ने जांच में पाया है कि चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी और उनके पूर्व कर्मचारी मोहम्मद इरफान इकबाल के बड़े बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं।

Jan 01, 2026 07:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसीबी ने जांच में पाया है कि चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी और उनके पूर्व कर्मचारी मोहम्मद इरफान इकबाल के बड़े बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं। इरफान इकबाल पूर्व में शिपिज की कंपनी में ही कार्यरत था। बाद में उसने अपनी एजेंसी खोली थी। एसीबी को अंदेशा है कि शिपिज ने अवैध तरीके से अर्जित आय का हिस्सा ही इरफान इकबाल के कारोबार में लगाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसीबी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इरफान इकबाल के बैंक खातों से शिपिज त्रिवेदी के एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में भारी भरकम राशि ट्रांसफर की गई है। एसीबी को अंदेशा है कि अवैध संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए कई निजी फर्मों और कंपनियों का सहारा लिया गया है। एसीबी ने विशेष रूप से तीन कंपनियों के खातों को संदिग्ध माना है। जिसमें स्काई फ्लायर्स प्रालि, ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिवटर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ब्रह्मास्त्र के खाते में तकरीबन तीन करोड़ के लेनदेन के साक्ष्य हैं। कंपनियों के खातों से हुए लेनदेन उनके वास्तविक व्यावसायिक कामकाज से मेल नहीं खाते हैं। एसीबी अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि शिपिज त्रिवेदी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इस नेटवर्क में इरफान इकबाल की वास्तविक भूमिका क्या है। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या यह पैसा आईएएस विनय चौबे द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

ये भी पढ़ें:झारखंड शराब घोटाला: IAS अमित कुमार ने दर्ज कराया बयान, विनय चौबे पर गंभीर आरोप
ये भी पढ़ें:झारखंड शराब घोटाला: रामगढ़ के डीसी से फैज अक अहमद से एसीबी की घंटों पूछताछ

18 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, कारोबारी बिनय कुमार सिंह समेत उनके सहयोगियों के खिलाफ एसीबी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इस प्रकरण में बीते 20 मई से अब तक 18 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच में साक्ष्य जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। अनुसंधान पदाधिकारी पुख्ता साक्ष्य और संबंधित दस्तावेजों को एकत्र कर रहे हैं।

मामले में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह, पूर्व महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार, सुधीर कुमार सिंह, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, प्लेसमेंट एजेंसी मार्शल के नीरज कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया, बिनय सिंह, आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी, होलोग्राम कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी के विधु गुप्ता, श्री ओम साई बेवरेज के अतुक कुमार सिंह, मुकेश मनचंदा, कारोबारी बिनय कुमार सिंह, अरुण कुमार, धनंजय कुमार, राजीव झा, नवीन केडिया, अरविंद सिंह, गुजरात के अहमदाबाद निवासी महेश सीताराम शेडगे, परेश ठाकोर उर्फ परेश ठाकोर, विक्रमसिंह ठाकोर और बिपिन जाधवभाई परमार, महाराष्ट्र के ठाणे निवासी जगन तुकाराम देसाई, वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र प्रसाद जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल, भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया समेत अन्य के नाम सामने आए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।