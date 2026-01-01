झारखंड शराब घोटाले में बड़ा खुलासा, IAS विनय चौबे के साले और पूर्व कर्मी के बीच हुआ करोड़ों का ट्रांजेक्शन

संक्षेप: झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसीबी ने जांच में पाया है कि चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी और उनके पूर्व कर्मचारी मोहम्मद इरफान इकबाल के बड़े बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं।

जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके परिजनों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में नया खुलासा हुआ है। एसीबी ने जांच में पाया है कि चौबे के साले शिपिज त्रिवेदी और उनके पूर्व कर्मचारी मोहम्मद इरफान इकबाल के बड़े बैंक ट्रांजेक्शन हुए हैं। इरफान इकबाल पूर्व में शिपिज की कंपनी में ही कार्यरत था। बाद में उसने अपनी एजेंसी खोली थी। एसीबी को अंदेशा है कि शिपिज ने अवैध तरीके से अर्जित आय का हिस्सा ही इरफान इकबाल के कारोबार में लगाया।

एसीबी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इरफान इकबाल के बैंक खातों से शिपिज त्रिवेदी के एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के खातों में भारी भरकम राशि ट्रांसफर की गई है। एसीबी को अंदेशा है कि अवैध संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए कई निजी फर्मों और कंपनियों का सहारा लिया गया है। एसीबी ने विशेष रूप से तीन कंपनियों के खातों को संदिग्ध माना है। जिसमें स्काई फ्लायर्स प्रालि, ब्रह्मास्त्र एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिवटर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं।

प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ब्रह्मास्त्र के खाते में तकरीबन तीन करोड़ के लेनदेन के साक्ष्य हैं। कंपनियों के खातों से हुए लेनदेन उनके वास्तविक व्यावसायिक कामकाज से मेल नहीं खाते हैं। एसीबी अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि शिपिज त्रिवेदी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इस नेटवर्क में इरफान इकबाल की वास्तविक भूमिका क्या है। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या यह पैसा आईएएस विनय चौबे द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

18 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, कारोबारी बिनय कुमार सिंह समेत उनके सहयोगियों के खिलाफ एसीबी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इस प्रकरण में बीते 20 मई से अब तक 18 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच में साक्ष्य जुटाने का काम तेजी से चल रहा है। अनुसंधान पदाधिकारी पुख्ता साक्ष्य और संबंधित दस्तावेजों को एकत्र कर रहे हैं।