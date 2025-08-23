Jharkhand illicit relations and extramarital affair crime, Ranchi Police arrest woman and lover for husband murder दूध वाली डिंक और CCTV से नजर; पति की हत्या के लिए पत्नी गीता ने प्रेमी इरफान संग बनाया था क्या प्लान, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के रांची में अवैध संबंधों की खातिर खेले गए सनसनीखेज खूनी खेल का एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है।पत्नी पति को छोड़ पिछले डेढ़ साल से प्रेमी के साथ रह रही थी। महिला और उसका प्रेमी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से पति की हर गतिविधि पर नजर रखते थे।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची। एएनआईSat, 23 Aug 2025 02:16 PM
झारखंड के रांची में अवैध संबंधों की खातिर खेले गए सनसनीखेज खूनी खेल का एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। रांची में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को महिला के पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पति द्वारा अवैध संबंध का विरोध करने के चलते पत्नी उसे छोड़कर पिछले डेढ़ साल से प्रेमी के साथ रह रही थी। इतना ही नहीं महिला और उसका प्रेमी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से पति की हर गतिविधि पर नजर रखते थे।

पुलिस अधिकारियों ने बताया आरोपी महिला गीता देवी और उसके प्रेमी इरफान अंसारी को 21 अगस्त को रांची के पिठोरिया इलाके में गीता के पति लुंबा उरांव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि गीता के पिछले 8 सालों से इरफान अंसारी के साथ अवैध संबंध थे, जिसका लुंबा उरांव विरोध कर रहा था। इसके चलते उन्होंने लुंबा उरांव की हत्या करने का प्लान बनाया। गीता और इरफान ने लुंबा उरांव को मारने के लिए दूध वाले ड्रिंक में नशीली दवा और शराब में 10-15 नींद की गोलियां मिलाकर बनाई थी।

पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त को मृतक कांके कृषि द्वार आया था, जहां से इरफान अंसारी उसे अपने साथ ले गया और खूब शराब पिलाई और दूध वाले ड्रिंक में भी नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद इरफान ने कार में ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को मौवंजारा-सिमलबेड़ा रोड पर फेंक दिया।

मृतक की पत्नी गीता उसे छोड़कर पिछले डेढ़ साल से प्रेमी इरफान अंसारी के साथ रह रही थी। महिला ने अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इरफान अंसारी के जरिए मृतक के घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, जिसका एक्सेस इरफान के मोबाइल फोन में भी था।

पुलिस ने एक कार, एक मोटरसाइकिल, गीता और इरफान के मोबाइल फोन, सिम सहित, बरामद कर जब्त कर लिए हैं। रांची पुलिस ने शराब की बोतल, दूध वाले ड्रिंक के दो डिब्बे और नींद की गोलियों का एक खाली पैकेट भी बरामद किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।