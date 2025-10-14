Hindustan Hindi News
jharkhand husband kills wife 30 lakh insurance money arrested

कलयुगी पति की खौफनाक साजिश, बीमा के पैसों के लिए बीवी को मार डाला; हादसे का ढोंग रचा

झारखंड के हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 30 लाख रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए शादी के चार महीने बाद ही अपनी नई-नवेली पत्नी की हेलमेट से पीटकर और गला दबाकर हत्या कर दी और इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागTue, 14 Oct 2025 02:16 PM
झारखंड के हजारीबाग जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी नई-नवेली पत्नी की हत्या कर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, ताकि वह 30 लाख रुपये की बीमा राशि हड़प सके। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी के चार महीने बाद ही रची हत्या की साजिश

पदमा आउटपोस्ट के प्रभारी संचित कुमार दुबे ने बताया कि 30 वर्षीय मुकेश कुमार मेहता ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी सेवंती कुमारी की हत्या कर दी। चार महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 9 अक्टूबर की रात को मुकेश ने अपनी पत्नी को हेलमेट से पीटकर और गला दबाकर मार डाला, फिर इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की।

हादसे का किया नाटक

9 अक्टूबर को एनएच-33 के पदमा-इटखोरी मार्ग पर राहगीरों ने पुलिस को पति-पत्नी के घायल होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सेवंती कुमारी को मृत अवस्था में सदर अस्पताल ले गई, जबकि मुकेश ने बेहोशी का नाटक किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सेवंती को मृत घोषित कर दिया और मुकेश का मामूली चोटों के लिए इलाज हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों को मुकेश का व्यवहार अंतिम संस्कार के दौरान संदिग्ध लगा।

स्थानीय लोगों की सतर्कता ने खोली पोल

अंतिम संस्कार के दौरान मुकेश के रवैये पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि मुकेश ने 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा राशि के लिए दावा किया था। पुलिस को शक गहराया और पूछताछ में मुकेश टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को पेट दर्द के बहाने बाहर निकाला, फिर हेलमेट से हमला कर उसे मार डाला और गला दबाकर हत्या को पक्का किया।

साजिश को दिया हादसे का जामा

मुकेश ने अपनी बाइक को मामूली नुकसान पहुंचाया और खुद को भी हल्की चोटें दीं, ताकि यह सड़क हादसा लगे। लेकिन पुलिस की जांच में उसकी चाल नाकाम रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक पर हादसे जैसी क्षति नहीं थी, और मुकेश की चोटें भी मामूली थीं।