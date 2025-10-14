कलयुगी पति की खौफनाक साजिश, बीमा के पैसों के लिए बीवी को मार डाला; हादसे का ढोंग रचा

झारखंड के हजारीबाग में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 30 लाख रुपये की बीमा राशि हड़पने के लिए शादी के चार महीने बाद ही अपनी नई-नवेली पत्नी की हेलमेट से पीटकर और गला दबाकर हत्या कर दी और इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की।

शादी के चार महीने बाद ही रची हत्या की साजिश पदमा आउटपोस्ट के प्रभारी संचित कुमार दुबे ने बताया कि 30 वर्षीय मुकेश कुमार मेहता ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी सेवंती कुमारी की हत्या कर दी। चार महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। 9 अक्टूबर की रात को मुकेश ने अपनी पत्नी को हेलमेट से पीटकर और गला दबाकर मार डाला, फिर इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की।

हादसे का किया नाटक 9 अक्टूबर को एनएच-33 के पदमा-इटखोरी मार्ग पर राहगीरों ने पुलिस को पति-पत्नी के घायल होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सेवंती कुमारी को मृत अवस्था में सदर अस्पताल ले गई, जबकि मुकेश ने बेहोशी का नाटक किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सेवंती को मृत घोषित कर दिया और मुकेश का मामूली चोटों के लिए इलाज हुआ। लेकिन स्थानीय लोगों को मुकेश का व्यवहार अंतिम संस्कार के दौरान संदिग्ध लगा।

स्थानीय लोगों की सतर्कता ने खोली पोल अंतिम संस्कार के दौरान मुकेश के रवैये पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच शुरू हुई तो पता चला कि मुकेश ने 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा राशि के लिए दावा किया था। पुलिस को शक गहराया और पूछताछ में मुकेश टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को पेट दर्द के बहाने बाहर निकाला, फिर हेलमेट से हमला कर उसे मार डाला और गला दबाकर हत्या को पक्का किया।