पढ़ाने के बहाने कमरे मे ले जाकर काट डाला, झारखं में तीन बेटियों की दर्दनाक हत्या की पूरी कहानी

झारखंड के गिरिडीह में एक पिता ने अपनी तीन बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में बच्चों की मां ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पिता अपने पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था।

झारखंड के गिरिडीह जिले में सनकी पिता ने अपनी तीन बेटियों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बच्चियों के हाथ की नसें भी काट दी गईं। पत्नी और 10 साल के बेटे ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना सोमवार की अलसुबह चार बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में घटी। आरोपी नंदकिशोर यादव उर्फ नंदू यादव पूरे परिवार की हत्या करने की फिराक में था। वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही गांववालों को यह जानकारी दी। साथ ही वह शवों को ठिकाने लगाने की भी योजना बना रहा था। घटना के पीछे किसी महिला से आरोपी का अवैध संबंध बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तीन बेटियों की पहचान 16 साल की पल्लवी कुमारी (16 वर्ष), 6 साल की रिद्धि कुमारी उर्फ अनुष्का कुमारी और 6 साल की सिद्धि कुमारी उर्फ दिव्या कुमारीशामिल हैं। इनमें दो जुड़वा बहनें हैं।

जानकारी के मुताबिक नंदू यादव ने अपनी तीनों बेटियों की हत्या कमरे में पढ़ने के बहाने बुलाकर की। नंदू ने पहले तीनों बेटियों को कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया और उसके बाद कमरे को अंदर से बंद कर दिया। उसकी पत्नी राधा देवी अपने पांच साल के बेटे लखन यादव उर्फ पंटु यादव को गोद में लेकर बाहर से दरवाजा खटखटाते रही परंतु नंदू ने दरवाजा नहीं खोला। आवाज सुनकर नंदू के पिता विनोद यादव भी वहां आए और दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा नहीं खोला गया। जब थोड़ी देर बाद नंदू ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकला तो उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था। इसके बाद नंदू कहने लगा कि वह तीनों बेटी को काट चुका है और वह अब उन लोगों को भी काट देगा। हालांकि इसके बाद नंदू बाइक लेकर वहां से फरार हो गया।

इन बातों का खुलासा हत्या की गई तीनों लड़कियों की मां राधा देवी ने पुलिस पूछताछ में की है। राधा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और बताया है कि कैसे और क्यों और किस वजह से यह घटना घटी है। घटना के पीछे की वजह गीता देवी नाम की एक महिला से नंदू की दोस्ती को भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिला से दोस्ती के कारण पति-पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। नंदू का इरादा अपनी तीनों बेटियों की हत्या की ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को खत्म करने का था। राधा ने बताया कि उसका पति उन लोगों की भी हत्या करना चाहता था। वह किसी तरह अपने बेटे को अपने ससुर को देकर वहां से भाग गई। इस बीच घर के अन्य लोग भी जुट गए। इसके बाद उसका पति घर से बाइक लेकर फरार हो गया। पति के घर से भागने के बाद वह कमरे के अंदर गई तो देखा कि उसकी तीनों बेटियों का शव कमरे में पड़े हुए हैं। राधा का कहना है कि उसके पति ने उसके तीनों बेटियों की हत्या की है।

मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम तीनों बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में दंडाधिकारी की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी करायी गई है। पोस्टमार्टम के बाद तीनों लड़कियों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद देर शाम को तुरूकडीहा गांव में तीन बच्चियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गयी है। इसमें में नंद किशोर यादव उर्फ नंदू यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं घटना के बाद से उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।

रात में शराब के नशे में धुत्त होकर नंदू पहुंचा था घर राधा देवी का कहना है कि 7 जून को उसका पति दिनभर घर से बाहर रहा। वह पति को फोन करती रही परंतु उसका फोन नहीं उठाया। संध्या सात बजे उसके पति ने उसका फोन उठाया तो उसने उससे पूछा की कहां है। इस पर उसके पति ने उससे कहा कि वह भीमा राणा और गीता देवी के साथ सुख-दु:ख बांट रहा है। इस पर वह गुस्से में पति को घर आने के लिए बोली तो उसका पति उसे डांटने लगा और कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लगभग रात आठ बजे भीमा उसके पति को बाइक से घर पहुंचाया। पति उस वक्त शराब पिए हुए था। भीमा राणा और उसका पति उसके बाद घर में खाना खाये। खाना खाने के बाद भीमा अपने घर चला गया और उसका पति आंगन में ही खाट पर सो गया। सुबह लगभग साढ़े छह बजे उसका पति नींद से उठा और फिर तीन बेटियों को पढ़ने के बहाने कमरे में बुलाकर काट डाला।

18 साल पहले हुई थी राधा और नंदू की शादी 36 साल की राधा देवी का कहना है कि उसकी शादी 18 साल पहले नंद किशोर यादव उर्फ नंदू यादव से हुआ था। शादी के बाद तीन बेटी पल्लवी कुमारी, रिद्धि कुमारी उर्फ अनुष्का कुमारी, सिद्धि कुमारी उर्फ दिव्या कुमारी एवं एक बेटा लखन यादव हुआ। उसके पति नंद किशोर यादव का पुरनानगर निवासी भीमा राणा और उसकी पत्नी गीता देवी से बहुत दोस्ती थी। उसका पति बराबर भीमा राणा के साथ शराब आदि का नशा करता था और गीता देवी के साथ भी उसकी खूब दोस्ती थी। इसी वजह से उसका अपने पति के साथ अक्सर विवाद होता रहता था। वह अपने पति को काफी समझाने की कोशिश करती थी परंतु वह कुछ नहीं सुनता था और हमेशा ही लड़ाई-झगड़ा करता था। इस घटना के बाद से इलाके के लोग सदमें में हैं। वहीं घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है।

मुफस्सिल के थानेदार श्याम किशोर महतो ने कहा, हत्यारोपी पिता एक महीने से मानसिक तनाव में था। वह काफी नशा करता था। रात में भी उसने बहुत शराब का पी हुई था। मामले में बच्चियों की मां की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली ग है।