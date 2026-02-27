Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड आवास बोर्ड का नोटिस, क्या है आरोप?

Feb 27, 2026 02:28 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड आवास बोर्ड ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस दिया है। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस क्यों दिया गया है जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड आवास बोर्ड का नोटिस, क्या है आरोप?

झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रांची के हरमू इलाके में स्थित उनके आवासीय प्लॉट के कॉमर्सियल उपयोग को लेकर दिया गया है। बोर्ड के अनुसार, यह जमीन केवल रहने के उद्देश्य से आवंटित की गई थी लेकिन वहां एक पैथोलॉजी लैब का संचालन किया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि धोनी इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो बोर्ड उनके भूखंड का आवंटन रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

हरमू स्थित आवास के लिए जारी किया नोटिस

घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि आवासीय प्लॉट का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस महेंद्र सिंह धोनी को दिए गए हरमू स्थित आवास के लिए जारी किया गया है।

रहने के लिए दी थी जमीन, पैथोलॉजी लैब चल रही

झारखंड राज्य आवास बोर्ड का कहना है कि धोनी को दिए गए हरमू स्थित जमीन रहने के लिए जारी की गई थी लेकिन वर्तमान में इस प्लॉट पर एक पैथोलॉजी लैब चल रही है। नोटिस में कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आवास बोर्ड से मिले प्लॉट संख्या एच 10ए का नियम तोड़ते हुए व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू किया है।

धोनी पक्ष नहीं रखते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा आवंट

बोर्ड का कहना है कि धोनी को यह जमीन केवल रहने के लिए दी गई थी। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आवास बोर्ड उनके इस प्लॉट के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश कर सकता है। हाल के दिनों में आवास बोर्ड की ओर से ऐसे मामलों को लेकर कई लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ये लोग आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए कर रहे हैं।

हेमन्त सोरेन ने की थी धोनी की तारीफ

सनद रहे झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से यह नोटिस ऐसे समय जारी किया गया है जब इसी महीने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। हेमन्त सोरेन ने बीएस कॉलेज मैदान लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित करते कहा था कि विश्व क्रिकेट में झारखंड के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अपना परचम लहराया है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कही थी बात

सीएम हेमंत सोरेन का कहना था कि झारखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए बेहतर खेल नीति बनाई गई है। झारखंड सरकार की कोशिश है कि आने वाले समय में इस राज्य को खिलाड़ियों के नाम से भी जाना जाए इसके लिए बेहतर कार्य योजना बनाई गई है।

ये भी पढ़ें:सूर्या का भी आ गया उस शर्मनाक लिस्ट में नाम, जिसमें पहले से थे धोनी और रोहित
ये भी पढ़ें:धोनी IPL 2026 में खेलेंगे लेकिन एक पेच भी, क्या सैमसन की वजह से होगा ऐसा?
ये भी पढ़ें:ईशान किशन ने टी20 वर्ल्ड कप में किया वो कारनामा, जो धोनी कभी नहीं कर पाए
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Mahendra Singh Dhoni
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।