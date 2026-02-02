टोना-टोटका के शक ने दो परिवारों को निगला! झारखंड में भाइयों ने महिला समेत 3 को मौत के घाट उतारा

संक्षेप: पलामू में पिता की मौत को बेटों ने ओझा-गुनी समझा। उन्हें शक था कि विजय और उसके परिवार ने डायन बिसाही करके उनके पिता को मार डाला है। गुस्साए भाइयों ने विजय समेत उसके परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी।

झारखंड में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। ओझा-गुनी (टोना-टोटका) के शक ने दो परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कुसड़ी गांव में महज संदेह के आधार पर दो सगे भाइयों ने धारदार हथियारों से हमला कर एक महिला समेत तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि बीच-बचाव करने आई एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, पलामू जिले के पांकी थाना स्थित कुसड़ी गांव के पुरणी बथान टोला में रविवार को ओझा-गुनी के शक में एक महिला समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गई। मृतकों में पति 45 वर्षीय विजय भुइयां, उनकी पत्नी 40 वर्षीया कलिया देवी और उनका बेटा छोटू भुइयां शामिल हैं। आरोपियों ने विजय भुइयां की बेटी को भी जख्मी कर दिया है, जिसे गंभीर स्थिति में मेदिनीनगर के एमआरएमसीएच में भर्ती कराया गया है। सूचना पर लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा और पांकी थानेदार राजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमआरएमसीएच भेजा।

पिता की मौत को बेटों ने टोना-टोटका समझा कुसड़ी में शनिवार की रात महेशी भुइयां की मौत बीमारी से में हो गई थी। महेशी भुइयां के पुत्रों को शक है कि विजय भुइयां और उसके परिवार के लोगों ने डायन बिसाही कर मार डाला है। इसी शक में रविवार की सुबह में महेशी भुइयां के पुत्र विजय के घर पहुंचे और धारदार हथियार से हमला कर तीन की हत्या कर दी। पंचायत के मुखिया के अनुसार, आरोपियों ने विजय भुइयां और उसके परिजनों ने डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पहले भी झगड़ा किया था। इसपर रविवार को बैठक का आश्वासन दिया था। परंतु उससे पहले ही घटना को अंजाम दे दिया।

गिरफ्तारी के प्रयास तेज लेस्लीगंज एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अंधविश्वास में तीनों की हत्या और एक बच्ची को जख्मी करने का मामला सामने आया है। हत्या की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

टांगी व चाकू से कर दिया हमला मृतक विजय भुइयां की बहू नीतू देवी ने एमआरएमसीएच में पुलिस को बताया कि महेशी भुइयां की मौत शनिवार की रात या भोर में हो गई थी। उनके दोनों पुत्र रवींद्र भुइयां और प्रमोद भुइयां रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे घर के पास आकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर जब उनके ससुर, सास और देवर घर से बाहर निकले, तब आरोपियों ने टांगी व चाकू से हमला कर तीनों को घटनास्थल पर ही मार डाला।