अतिक्रमण हटाने में भेदभाव नहीं करें... झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

संक्षेप: झारखंड हाईकोर्ट ने जलस्रोतों से अतिक्रमण हटाने में भेदभाव पर नाराजगी जताते हुए हरमू नदी को प्लास्टिक मुक्त करने का निर्देश दिया है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

झारखंड हाईकोर्ट ने डैमों, तालाबों और जलस्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने की कर्रवाई पर नाराजगी जतायी है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मौखिक कहा कि अतिक्रमण हटाने पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जलाशयों का अतिक्रमण करने वाले सभी लोगों को चिह्नित कर उन्हें हटाया जाए।

अदालत ने कहा कि हरमू नदी को प्लास्टिक मुक्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अदालत अवमानना का मामला चलाएगी। मामले में अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि जलस्रोतों की दुर्दशा केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और शहरी जीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि बड़ा तालाब की सफाई को लेकर अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रुड़की स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बड़ा तालाब के तल में जमी गाद और गंदगी को वैज्ञानिक तरीके से हटाने की योजना तैयार की जा रही है। इस पर प्रार्थी ने कहा कि सरकार ने सितंबर में ही रुड़की के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को इसका काम दिया था। इस पर अदालत ने इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (आईआईएच) के विशेषज्ञों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि हरमू नदी में भारी मात्रा में कचरा जमा होने के कारण नदी की धारा लगभग अवरुद्ध हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से हरमू नदी की सफाई को लेकर अब तक की गई कार्रवाई, प्रस्तावित योजना और नदी को पूरी तरह साफ करने की समयसीमा से संबंधित विस्तृत जवाब बिंदुवार दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रांची नगर निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा कि हरमू नदी में प्लास्टिक या ठोस कचरा न डाला जाए।

कोर्ट ने सरकार से हरमू नदी की सफाई को लेकर अब तक की गई कार्रवाई, प्रस्तावित योजना और नदी को पूरी तरह साफ करने की समय सीमा से संबंधित विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने जानना चाहा सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि बड़ा तालाब की सफाई को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

सरकार ने बताया सरकार ने अदालत को बताया कि रुड़की स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से विशेषज्ञ रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बड़ा तालाब के तल में जमी गाद और गंदगी को वैज्ञानिक तरीके से हटाने की योजना तैयार की जा रही है।

सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आईआईएच के विशेषज्ञों की रिपोर्ट को अगली सुनवाई से पूर्व कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि तालाब की सफाई किस तकनीक से और किस समयसीमा में की जाएगी।

कमेटी समय-समय पर जलस्रोतों का करेगी निरीक्षण बता दें कि हाईकोर्ट ने जलस्त्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। कमेटी में जिला प्रशासन, नगर निगम, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कमेटी को समय-समय पर जलस्त्रोतों का निरीक्षण कर कोर्ट को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान पारा लीगल वॉलेंटियर्स और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद भी लेने का निर्देश दिया गया है। झालसा ने रांची के सभी जलाशयों और डैमों का निरीक्षण किया है और सभी हितधारकों के साथ बैठक भी की है।

खादगढ़ा में दो घंटे में 50 से अधिक संरचना ध्वस्त रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से सोमवार को रातू रोड के खादगढ़ा व मधुकम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम की ओर से दो घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में सुखदेवनगर थाना के समीप एमआरएफ मैटेरियल सेंटर से शनि मंदिर, गोपाल मंदिर रोड, सब्जी बाजार के पिछले हिस्से से और न्यू मधुकम, सड़क के दोनों छोर पर किए गए अवैध अतिक्रमण में ठेला, खोमचा, काउंटर, होटल व दुकानें हटाई गईं। 50 से अधिक अस्थायी संरचना को जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया गया। वेंडरों को फिर से दुकान लगाने पर कार्रवाई को लेकर टीम ने चेताया।