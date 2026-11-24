झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि संताल समुदाय की बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। परंपरा के नाम पर महिलाओं का संपत्ति अधिकार छीनने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं।

झारखंड हाईकोर्ट ने संताल समुदाय की बेटियों के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने जामताड़ा के जमीन विवाद से जुड़ी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें महिला को विवादित पैतृक संपत्ति का पूरा अधिकार दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि संताल समुदाय में बेटियों को पैतृक संपत्ति से वंचित करने वाली किसी परंपरा के आधार पर उनका अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसी परंपरा को ठोस साक्ष्यों से साबित न कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी परंपरा को कानूनी मान्यता देने के लिए उसका प्राचीन, निश्चित और उचित होना जरूरी है। केवल पुरानी मान्यता या सामाजिक प्रचलन का हवाला देकर महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि संताल समाज में महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर समय के साथ बदलाव आया है। विरोधी पक्ष कथित परंपरा के अस्तित्व और उसके लगातार पालन को साबित करने में विफल रहा।

मामला जामताड़ा के लिए तुरका गांव का यह मामला जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र के तुरका गांव की जमीन से जुड़ा है। इस मामले में वर्ष 1985 में टाइटल सूट दायर किया गया था। जमीन पर अधिकार को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद था। निचली अदालत ने 5 अक्टूबर 1996 को फैसला सुनाते हुए महिला को विवादित संपत्ति का एक-तिहाई हिस्सा मालिकाना हक दिया था। इसके बाद महिला ने बाकी संपत्ति पर भी अधिकार की मांग करते हुए अपील की। पहली अपीलीय अदालत ने 4 मार्च 2006 को उसके पक्ष में पूरी संपत्ति पर अधिकार का फैसला सुनाया। इस फैसले को विरोधी पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।