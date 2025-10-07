jharkhand high court took strict stance on traffic system in hazaribagh city अब तक सुधार क्यों नहीं? जल्द करें वर्ना, झारखंड के इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिफरा HC, Jharkhand Hindi News - Hindustan
अब तक सुधार क्यों नहीं? जल्द करें वर्ना, झारखंड के इस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बिफरा HC

झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया। अदालत के तीखे सवालों का राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए एक वॉर्निंग दी।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रांचीTue, 7 Oct 2025 04:57 PM
झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बेहद सख्त रुख अपनाया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के तीखे सवालों का राज्य सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका। अदालत ने सरकार को अंतिम मौका देते हुए कहा कि जल्द सुधार (12 नवंबर तक) करें वर्ना अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ?

हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पुराने आदेशों के बावजूद अब तक सुधार क्यों नहीं हुआ। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।

यदि 12 नवंबर तक सुधार नहीं हुआ तो…

राज्य सरकार की ओर से अदालत से और समय मांगा गया। इस पर खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताई और चेतावनी देते हुए कहा कि यह अंतिम मौका दिया जा रहा है। यदि 12 नवंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रांची की जर्जर सड़कों पर सख्त रुख

दूसरी ओर रांची की जर्जर सड़कों और संपर्क मार्गों की खराब हालत को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार दोनों से सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम की ताजा प्रगति रिपोर्ट तलब की।

सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति रिपोर्ट मांगी

अदालत ने रांची नगर निगम से जोन-1 की विस्तृत रिपोर्ट और राज्य सरकार से जोन-2, 3 और 4 की सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी साफ करने को कहा है कि राजधानी रांची की सड़कों को ठीक करने और जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?