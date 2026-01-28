रांची नाले में बच्चे की मौत पर क्या कार्रवाई हुई? नगर निगम पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त; खूब लताड़ा

Hindustan Hindi News
jharkhand high court strict on responsible for ranchi sewer child death
Jan 28, 2026 10:12 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली इलाके में बीते 20 जनवरी को खुले नाले में बच्चे के गिरने की घटना को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट जानना चाहा कि नाले में बच्चे के गिरने से मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम की लचर और उदासीन कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार एवं नगर निगम से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में भी इसी तरह के मामलों में हाईकोर्ट द्वारा नालों को ढकने से संबंधित निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद यह बताया जाए कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी नाले को किस परिस्थिति में खुला छोड़ा गया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जिम्मेदारी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सख्त सवाल पूछे।

12 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश

अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि नगर निगम की इस लापरवाह कार्यशैली के कारण बच्चे के नाले में गिरने की घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या नहीं। कोर्ट ने इस संबंध में 12 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि 20 जनवरी को कांटा टोली मोहल्ले में खुले नाले में एक बच्चा गिर गया था। इस घटना को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में परिवर्तित कर सुनवाई का आदेश दिया था।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
