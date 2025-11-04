Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand high court stays recruitment process for women supervisors
झारखंड में महिला सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया पर HC की रोक बरकरार, क्या है विवाद?

झारखंड में महिला सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया पर HC की रोक बरकरार, क्या है विवाद?

संक्षेप: झारखंड हाई कोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। बता दें कि 421 पदों पर भर्तियां की जानी थीं लेकिन मामला अदालती लड़ाई में फंस गया है।

Tue, 4 Nov 2025 05:14 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड हाई कोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। बता दें क झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से जारी इस भर्ती का विज्ञापन केवल महिला कैडर के लिए था। इसके तहत 421 पदों पर भर्तियां की जानी थीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी और आयोग दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या था विवाद?

यह मामला 421 महिला सुपरवाइजर पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें भर्ती प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर के लिए निर्धारित की है।

विवाद की वजह?

प्रार्थी ने दावा किया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में बताई गई मुख्य विषय की डिग्री के बजाय सहायक विषयों की डिग्री है। नियुक्ति नियमावली में सहायक विषयों को भी मान्यता दी गई है। इसके बावजूद आयोग ने उन्हें परीक्षा में चयनित नहीं किया। इससे विवाद उत्पन्न हुआ।

नहीं दे सकते 100 फीसदी आरक्षण

आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस भर्ती में केवल महिलाओं से ही आवेदन मांगे गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी आयोग का पक्ष रखा।

नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक बरकरार

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखा और मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को करने का आदेश दिया। इस बीच प्रार्थी और चयन आयोग के बीच विवादित शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस बनी हुई है। यही सुनवाई का मुख्य मुद्दा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।