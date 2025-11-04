झारखंड में महिला सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया पर HC की रोक बरकरार, क्या है विवाद?
संक्षेप: झारखंड हाई कोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। बता दें कि 421 पदों पर भर्तियां की जानी थीं लेकिन मामला अदालती लड़ाई में फंस गया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा है। बता दें क झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से जारी इस भर्ती का विज्ञापन केवल महिला कैडर के लिए था। इसके तहत 421 पदों पर भर्तियां की जानी थीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी और आयोग दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।
क्या था विवाद?
यह मामला 421 महिला सुपरवाइजर पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। इसमें भर्ती प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर के लिए निर्धारित की है।
विवाद की वजह?
प्रार्थी ने दावा किया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में बताई गई मुख्य विषय की डिग्री के बजाय सहायक विषयों की डिग्री है। नियुक्ति नियमावली में सहायक विषयों को भी मान्यता दी गई है। इसके बावजूद आयोग ने उन्हें परीक्षा में चयनित नहीं किया। इससे विवाद उत्पन्न हुआ।
नहीं दे सकते 100 फीसदी आरक्षण
आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस भर्ती में केवल महिलाओं से ही आवेदन मांगे गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी आयोग का पक्ष रखा।
नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक बरकरार
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को बरकरार रखा और मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को करने का आदेश दिया। इस बीच प्रार्थी और चयन आयोग के बीच विवादित शैक्षणिक योग्यता को लेकर बहस बनी हुई है। यही सुनवाई का मुख्य मुद्दा है।