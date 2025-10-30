Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand high court scolds state government in hiv positive blood transfused to children targets blood donation camp
बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने पर झारखंड HC ने लगाई डांट, रडार पर सभी ब्लड बैंक

बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने पर झारखंड HC ने लगाई डांट, रडार पर सभी ब्लड बैंक

संक्षेप: हाई कोर्ट ने खून की कुल आवश्यकता और वास्तविक उपलब्धता का आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और राज्य ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित हुए।

Thu, 30 Oct 2025 02:50 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रांची | राकेश सिंह
share Share
Follow Us on

बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला आज झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल प्रभाव से इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकारी और निजी अस्पतालों में आयोजित सभी ब्लड डोनेशन कैंप का विस्तृत ब्योरा मांगा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाई कोर्ट ने खून की कुल आवश्यकता और वास्तविक उपलब्धता का आंकड़ा शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और राज्य ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित हुए। खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि इस मामले पर पहले भी कोर्ट ने कई बार दिशा-निर्देश दिए हैं,लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं,जो सरकारी लापरवाही को दर्शाती हैं।

अदालत ने सवाल किया कि राज्य के अस्पतालों में एचआईवी संक्रमण की जांच के लिए अत्याधुनिक न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (एनएटी) मशीन अब तक क्यों नहीं लगाई गई है। बिना लाइसेंस ब्लड बैंक कैसे चल रहे हैं और उनके लाइसेंस का नवीनीकरण दो सालों से लंबित क्यों है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों में पैसे लेकर ब्लड डोनेट कराने की प्रथा पर रोक लगाई जाए और रक्त केवल अधिकृत ब्लड बैंकों के माध्यम से ही एकत्रित हो।

बता दें कि रांची और चाईबासा में कुल 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया था। थैलेसीमिया से पीड़ित पांच बच्चों को रक्त चढ़ाने के बाद वे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर अधिकारियों के निलंबन के बाद मामले की उच्च-स्तरीय जांच भी जारी है। एक सात वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के परिवार ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी सिंहभूम के ज़िला मुख्यालय चाईबासा में स्थानीय ब्लड बैंक ने उनके बच्चे को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ा दिया था। रांची से आई पांच सदस्यीय मेडिकल टीम द्वारा की गई जांच के दौरान,चार और बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand High Court Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।