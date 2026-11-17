झारखंड हाईकोर्ट ने तलाक, दहेज प्रताड़ना और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान अहम फैसले दिए। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की ओर से पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मामला दर्ज कराना अपने-आप में वैवाहिक क्रूरता या पति को छोड़ देने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी की ओर से पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आपराधिक मामला दर्ज कराना अपने-आप में वैवाहिक क्रूरता या पति को छोड़ देने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। खासकर तब, जब आपराधिक मामला अभी अदालत में लंबित हो और पत्नी का आरोप हो कि दहेज प्रताड़ना के कारण उसे ससुराल छोड़ना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ पत्नी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय की ओर से दी गयी एकतरफा तलाक की डिक्री रद्द कर दी।

मामला दुमका के फैमिली कोर्ट के पांच दिसंबर 2023 के आदेश से जुड़ा था। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए पत्नी के खिलाफ एकतरफा तलाक की डिक्री पारित की थी। पत्नी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति का आरोप था पत्नी अक्सर मायके चली जाती थी। घरजमाई बनकर रहने का दबाव डालते थे। पत्नी का कहना था कि पति और उसके परिवारवाले दहेज के लिए प्रताड़ना करते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने आपराधिक मामले को झूठा तो बताया, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि मामले में पत्नी के आरोप झूठे पाए गए हैं या पति को आरोपों से बरी कर दिया गया है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी का बार-बार मायके जाना या ससुराल में रहने से कथित तौर पर इनकार करना अपने-आप में क्रूरता नहीं है। इसके पीछे की परिस्थितियों और कारणों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। पति को यह भी साबित करना था कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के वैवाहिक घर छोड़ा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अलग रहने से परित्याग साबित नहीं होता। इसके लिए यह भी साबित करना जरूरी है कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध समाप्त करने के इरादे से घर छोड़ा था और उसके पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं था। खंडपीठ ने पाया कि पति क्रूरता और परित्याग के कानूनी आधार साबित करने में विफल रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए पारिवारिक न्यायालय की ओर से पारित एकतरफा तलाक की डिक्री रद्द कर दी।

अच्छे पल की तस्वीरें वैवाहिक क्रूरता खत्म नहीं करतीं एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी का कभी धार्मिक स्थलों पर घूमना, पारिवारिक समारोहों में शामिल होना या साथ में तस्वीरें खिंचवाना इस बात के प्रमाण नहीं हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में क्रूरता नहीं हुई। शादी में कुछ अच्छे पल होने से दूसरे पक्ष के साथ हुई मानसिक प्रताड़ना और अपमान के आरोप खत्म नहीं हो जाते। अदालत ने इस टिप्पणी के साथ पत्नी की तलाक याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने पत्नी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग से जुड़ा था। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति उसे और उसके परिवार के सदस्यों को अपमानित करता था। उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी। उसके गहने भी ले लिए गए थे और बार-बार तलाक देने की धमकी दी जाती थी। इन परिस्थितियों में उसे ससुराल छोड़कर मायके में रहने को मजबूर होना पड़ा। पति ने इन आरोपों से इनकार किया था। फैमिली कोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

लंबे समय तक अलग रहना तलाक का आधार नहीं वहीं, एक अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तथा छोड़कर चले जाने का आरोप लगाकर तलाक की मांग करने वाले पति की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पति अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता और परित्याग के आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं कर सका। केवल लंबे समय तक पति-पत्नी का अलग रहना तलाक देने का आधार नहीं हो सकता।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रांची निवासी स्वामी नंदन सिंह की ओर से दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। पति ने रांची फैमिली कोर्ट के दो मई 2025 के फैसले को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने उनकी तलाक की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। मामले के अनुसार, पति-पत्नी की शादी 25 नवंबर 2007 को बिहार के आरा में हुई थी। दोनों की दो बेटियां हैं। पति का आरोप था कि शादी के बाद पत्नी उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह अलग मकान में रहने का दबाव बनाती थी। पति ने पत्नी पर मारपीट करने, अपशब्द कहने, आत्महत्या की धमकी देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इसी आधार पर उसने तलाक की मांग की थी।

तलाक में जानबूझकर रिश्ता छोड़ना साबित करना जरूरी एक अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी से तलाक लेने की मांग को खारिज करते हुए पति की अपील भी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केवल पति-पत्नी का अलग-अलग रहना परित्याग नहीं माना जा सकता। तलाक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि पत्नी ने जानबूझकर और स्थायी रूप से वैवाहिक संबंध खत्म करने का फैसला लिया है। मामले में पति ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने मिथिलेश कुमार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पति ने रांची फैमिली कोर्ट के 19 मार्च 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी रीता देवी से तलाक देने की मांग खारिज कर दी गई थी। मामले के अनुसार, दोनों की शादी 11 मई 1995 को हुई थी। उनके दो बेटे हैं। पति का कहना था कि वर्ष 2013 में पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ धनबाद स्थित मायके चली गई थी। उसने पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन वह रांची आने को तैयार नहीं हुई।