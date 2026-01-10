Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand High court said Threatening to Share Wife Intimate Photos Amount To Cruelty
पत्नी के फोन से ट्रांसफर कीं अंतरंग तस्वीरें, धमकी देकर बनाता था संबंध; HC ने कहा- ये क्रूरता

संक्षेप:

Jan 10, 2026 06:08 pm IST
झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया है कि पत्नी की अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देना, शारीरिक और यौन हिंसा करना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण पति द्वारा पत्नी के 'चरित्र हनन' के समान है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(1) के तहत एक महिला द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें क्रूरता के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1)(ia) के तहत विवाह विच्छेद (तलाक) की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

क्या है मामला?

दरअसल कपल ने धनबाद जिले के झारी में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ 13 मार्च 2020 को शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। पत्नी का आरोप है कि शादी के महज एक दिन बाद ही पति ने उसके मोबाइल फोन से कुछ अंतरंग तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कर लीं। महिला का आरोप है कि इसके बाद पति ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दी। दावा किया इसके बाद उसे कई बार यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया और वे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई।

पति ने लगाए आरोप

हालांकि, पति ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि शादी के बाद पत्नी देर रात तक किसी और से बात करती थी। पति का कहना है कि जब उसने पत्नी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो उसने एक्सट्रा मैरिटल अफेयर होने की बात स्वीकार भी की। पति का दावा है कि उसकी पत्नी ने कहा कि वे इसे खत्म नहीं करेगी।

पत्नी को अपमान झेलना पड़ा

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि पति ने अपनी पत्नी की अंतरंग तस्वीरें परिवार के सदस्यों को दिखाई जिसके बाद पत्नी को अपमान झेलना पड़ा। कोर्ट ने माना कि ऐसा करना 'पति द्वारा पत्नी का चरित्र हनन करने के अलावा और कुछ नहीं' और इसे मानसिक क्रूरता का मामला करार दिया।

वहीं सभी कोर्ट ने ये भी माना कि क्रूरता शारीरिक या मानसिक, जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है। ऐसे में हर मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखकर इसका आकलन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रतिष्ठा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में लाइफ पार्टनर की प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान जरूरी कारक है।

