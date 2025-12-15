Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand high court said if any court dimissed application one will not become senior advocate
किसी भी कोर्ट से आवेदन खारिज तो सीनियर एडवोकेट नहीं बनेंगे; किसने दिया फैसला?

किसी भी कोर्ट से आवेदन खारिज तो सीनियर एडवोकेट नहीं बनेंगे; किसने दिया फैसला?

संक्षेप:

आवेदन में हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता, साथ ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य के किसी भी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं।

Dec 15, 2025 09:55 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची | हरींद्र तिवारी
share

झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वर्ष 2025 में लागू झारखंड हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट नामांकन) नियमावली के तहत योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के लिए कम से कम 10 वर्ष की वास्तविक वकालत का अनुभव होना जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आवेदन में हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता, साथ ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य के किसी भी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। यह घोषणा देनी होगी कि पिछले दो वर्षों में सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट या किसी अन्य हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकृत नहीं हुआ हो।

यदि किसी अधिवक्ता का आवेदन पहले खारिज हो चुका है, तो वे इस प्रक्रिया में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। पात्रता की गणना 12 दिसंबर 2025 तक की वास्तविक प्रैक्टिस के आधार पर की जाएगी। योग्य अधिवक्ताओं को नियम 5(1)(क) के तहत निर्धारित फॉर्म संख्या-1 में आवेदन भरकर 5 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक चीफ जस्टिस सचिवालय में जमा करना होगा।

नियमावली के अनुसार, सीनियर एडवोकेट के नामांकन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में सचिवालय स्तर पर आवेदन की जांच होगी। इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति प्रारंभिक परीक्षण करेगी। अंतिम निर्णय फुल कोर्ट में बहुमत से लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि के छह माह के भीतर पूरी की जाएगी। सभी तथ्यों के बाद मामला फुल कोर्ट में जाएगा। वहां बहुमत से फैसला होगा। अगर सहमति नहीं बनती है तो गुप्त मतदान के जरिए निर्णय लिया जाएगा।

जांच कौन करेगा

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होंगे। यह समिति आवेदन करने वाले अधिवक्ता की प्रतिष्ठा, आचरण, ईमानदारी, प्रो-बोनो (निःशुल्क) कानूनी काम और कोर्ट में उसके फैसलों का रिकॉर्ड देखेगी।

कैसे होगा नामांकन

कोई भी योग्य अधिवक्ता खुद आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, हाईकोर्ट की फुल कोर्ट चाहे तो बिना आवेदन के भी किसी योग्य अधिवक्ता को सीनियर एडवोकेट बना सकता है। हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट नियमावली 2025

झारखंड हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बनाए जाने की प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट नामांकन) नियमावली, 2025 लागू की है। इसमें यह तय किया गया है कि कौन, कैसे और किन शर्तों पर सीनियर एडवोकेट बन सकता है। जिस अधिवक्ता का नाम सीनियर एडवोकेट के लिए प्रस्तावित होगा, उसका नाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस पर 30 दिनों के भीतर वकील और अन्य लोग लिखित रूप में अपनी राय या आपत्ति दे सकेंगे। गुमनाम शिकायतों पर कोई विचार नहीं होगा।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।