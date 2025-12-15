किसी भी कोर्ट से आवेदन खारिज तो सीनियर एडवोकेट नहीं बनेंगे; किसने दिया फैसला?

संक्षेप: आवेदन में हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता, साथ ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य के किसी भी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वर्ष 2025 में लागू झारखंड हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट नामांकन) नियमावली के तहत योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के लिए कम से कम 10 वर्ष की वास्तविक वकालत का अनुभव होना जरूरी है।

आवेदन में हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता, साथ ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य के किसी भी ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता आवेदन कर सकते हैं। यह घोषणा देनी होगी कि पिछले दो वर्षों में सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट या किसी अन्य हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकृत नहीं हुआ हो।

यदि किसी अधिवक्ता का आवेदन पहले खारिज हो चुका है, तो वे इस प्रक्रिया में आवेदन के पात्र नहीं होंगे। पात्रता की गणना 12 दिसंबर 2025 तक की वास्तविक प्रैक्टिस के आधार पर की जाएगी। योग्य अधिवक्ताओं को नियम 5(1)(क) के तहत निर्धारित फॉर्म संख्या-1 में आवेदन भरकर 5 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक चीफ जस्टिस सचिवालय में जमा करना होगा।

नियमावली के अनुसार, सीनियर एडवोकेट के नामांकन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में सचिवालय स्तर पर आवेदन की जांच होगी। इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित स्थायी समिति प्रारंभिक परीक्षण करेगी। अंतिम निर्णय फुल कोर्ट में बहुमत से लिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया आवेदन की अंतिम तिथि के छह माह के भीतर पूरी की जाएगी। सभी तथ्यों के बाद मामला फुल कोर्ट में जाएगा। वहां बहुमत से फैसला होगा। अगर सहमति नहीं बनती है तो गुप्त मतदान के जरिए निर्णय लिया जाएगा।

जांच कौन करेगा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति बनाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होंगे। यह समिति आवेदन करने वाले अधिवक्ता की प्रतिष्ठा, आचरण, ईमानदारी, प्रो-बोनो (निःशुल्क) कानूनी काम और कोर्ट में उसके फैसलों का रिकॉर्ड देखेगी।

कैसे होगा नामांकन कोई भी योग्य अधिवक्ता खुद आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, हाईकोर्ट की फुल कोर्ट चाहे तो बिना आवेदन के भी किसी योग्य अधिवक्ता को सीनियर एडवोकेट बना सकता है। हर साल आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।