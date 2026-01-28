Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand high court rejected plea cahllenging reservation in mayor election
नहीं रुकेगा झारखंड निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
संक्षेप:
झारखंड हाई कोर्ट ने मेयर के पदों के लिए सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में इन चुनावों का रास्ता साफ हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला।
Jan 28, 2026 01:38 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
झारखंड हाई कोर्ट ने मेयर के पदों के लिए सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिससे राज्य में इन चुनावों का रास्ता साफ हो गया। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने शांतनु कुमार चंद्र द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पाया कि इसमें कोई ठोस तथ्य नहीं है।
याचिकाकर्ता ने धनबाद और गिरिडीह में महापौर के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी थी कि सरकार ने दो शहरी स्थानीय निकायों में पदों पर नियुक्ति के लिए एक त्रुटिपूर्ण आरक्षण नीति बनाई है। उन्होंने दलील दी कि महापौर पद के लिए आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जो कि बहुत पुरानी जनगणना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।