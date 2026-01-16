हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका, समन के खिलाफ याचिका खारिज

ईडी ने समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसे हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के संज्ञान को गलत बताते हुए इसे रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया था। ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समन पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। हेमंत 20 जनवरी को जारी आठवें समन और 31 जनवरी को जारी 10वें समन पर ईडी के सामने उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि यह समन की अवहेलना की श्रेणी में आता है।