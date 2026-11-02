झारखंड हाई कोर्ट की तस्वीरें, रील्स और फीस के प्रचार पर रोक; एडवोकेट्स एसोसिएशन की सख्ती
झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा रील्स बनाने, न्यायिक कार्यवाही से जुड़ीं तस्वीरें साझा करने और फीस का प्रचार पर आपत्ति जताई है।
झारखंड हाईकोर्ट परिसर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद का प्रचार करने वाले अधिवक्ताओं पर अब एसोसिएशन ने सख्ती दिखाई है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने वकीलों द्वारा रील्स बनाने, न्यायिक कार्यवाही से जुड़ीं तस्वीरें साझा करने और फीस का प्रचार कर मुवक्किलों को आकर्षित करने पर आपत्ति जताई है।
एसोसिएशन ने संबंधित अधिवक्ताओं को ऐसी गतिविधियां तत्काल बंद करने और पहले से पोस्ट की गई सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। एसो. की ओर से अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से जारी सूचना में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर की तस्वीरें और वीडियो गानों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग न्यायालय कक्ष की तस्वीरों और वीडियो में बहस करने की बनावटी मुद्रा दिखाकर रील्स बना रहे हैं।
फीस के प्रचार पर रोक
इसके अलावा अधिवक्ताओं की फीस का विवरण साझा कर मुवक्किलों को आकर्षित करने वाली सामग्री भी प्रसारित की जा रही है। एसो. ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां अधिवक्ताओं के लिए विज्ञापन और प्रलोभन की श्रेणी में आती हैं। यह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 के प्रावधानों के विपरीत है। इससे वकालत जैसे गरिमामयी पेशे और न्यायालय की मर्यादा भी प्रभावित होती है।
सूचना में सभी सदस्यों से ऐसी गतिविधियां तत्काल बंद करने और पूर्व में पोस्ट की गई संबंधित सामग्री हटाने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के मामलों को उचित कार्रवाई के लिए झारखंड राज्य बार कौंसिल के पास भेज दिया जाएगा।
सीजेआई आज रांची में
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को झारखंड दौरे के दौरान हाईकोर्ट की छह अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वे रांची में शाम 7.30 बजे हाईकोर्ट के डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
रांची आने से पूर्व वे देवघर में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस शिविर में वे पीड़ितों के बीच सहायता राशि के चेक और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे। इसके अलावा पलामू और रांची में लीगल एड क्लिनिक का ऑनलाइन उद्घाटन भी संपन्न होगा। इन सभी कार्यक्रमों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अपरेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन किए जाने वाला डेटा सेंटर अत्याधुनिक सर्वर, केंद्रीकृत स्टोरेज, बैकअप, नेटवर्क सुरक्षा और निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था से लैस होगा। यह हाईकोर्ट और राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटल कामकाज का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे न्यायिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के साथ-साथ केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल दस्तावेजों का संचालन कहीं अधिक सुगम और बेहतर हो जाएगा।
छह नई सुविधाएं शुरू होंगी
वहीं, शुरू होने वाली छह नई सुविधाओं में नई वेबसाइट, ऑनलाइन प्रमाणित प्रति आवेदन, आईओएस मोबाइल एप, अधिवक्ताओं के लिए पर्सनलाइज्ड कॉज लिस्ट, न्यायिक अधिकारियों के लिए ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर और सुप्रीम टुडे एआई सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अब आईफोन उपयोगकर्ता भी केस की अद्यतन स्थिति, आदेश, फैसले और कॉज लिस्ट आसानी से देख सकेंगे। अधिवक्ता अपनी सुविधानुसार कॉज लिस्ट सुरक्षित रख सकेंगे, जबकि न्यायिक अधिकारी बोलकर आदेश तैयार कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से जटिल कानूनी शोध में भी सहायता मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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