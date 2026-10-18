चार हफ्ते में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर करें नियुक्ति, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विनोद कुमार सिंह सहित अन्य सभी रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज करने से जुड़े 21 जून 2023 के नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वीकार कर उन्हें चार सप्ताह के भीतर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करें। अदालत ने सरकार और आयोग की दलील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब राज्य सरकार ने खुद नियमों के तहत स्नातक योग्यता को मान्यता दी थी और आयोग ने संशोधित विज्ञापन निकाला था, तब सरकार अपने ही निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। बाद में योग्यता का हवाला देकर उम्मीदवारी रद्द करना मनमाना और अनुचित है।
क्या था पूरा मामला
वर्ष 2015 की नियमावली के तहत संस्कृत आदि विषयों के लिए स्नातकोत्तर (पीजी) या आचार्य की डिग्री का प्रावधान था, लेकिन अस्पष्टता दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नियमावली के नियम 16 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2017 में पत्र जारी कर न्यूनतम अंकों के साथ स्नातक की डिग्री को भी पात्रता के रूप में मान्यता दी थी। इसके आधार पर जेएसएससी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया था, जिसमें सफल होने के बाद अभ्यर्थियों को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि उनके पास पीजी या आचार्य की डिग्री नहीं है।
हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संविदा पर कार्यरत मलेरिया और कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर (एमटीएस/केटीएस) के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उनका नियमितीकरण ठुकरा दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 14 से 18 साल से सेवा दे रहे इन 11 कर्मियों को मलेरिया इंस्पेक्टर के वेतनमान में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित किया जाए।
अदालत ने कहा कि जब सरकार समान प्रकृति के कार्यों के लिए एमपीडब्ल्यू कर्मियों को नियमित कर सकती है, तो उनके सुपरवाइजरों के साथ भेदभाव करना मनमाना और असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नियमित पद उपलब्ध न हों, तो सुपरन्यूमेररी पद सृजित कर 12 सप्ताह के भीतर आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति मामले (जेएसएससी विज्ञापन 14/2023) में मुमताज बेगम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व के एनसीएल या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र होने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं थी, तो बाद की तिथि के प्रमाणपत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार के सभी कारण बताओ नोटिस रद्द करते हुए इन 12 अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में लेडी सुपरवाइजर पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति से जुड़ा आदेश छह सप्ताह के भीतर जारी किया जाए।
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