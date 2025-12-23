Hindustan Hindi News
सांसदों-विधायकों के लंबित केस जल्दी निपटाएं... झारखंड हाई कोर्ट ने CBI से मांगी रिपोर्ट

सांसदों-विधायकों के लंबित केस जल्दी निपटाएं... झारखंड हाई कोर्ट ने CBI से मांगी रिपोर्ट

संक्षेप:

झारखंड हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई से 11 मामलों की रिपोर्ट मांगी है और गवाहों की सुरक्षा व न्याय के लिए ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

Dec 23, 2025 07:01 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के पास लंबित 11 मामलों की अद्यतन रिपोर्ट तलब की है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इन मामलों में ट्रायल की वर्तमान स्थिति क्या है और सुनवाई आगे बढ़ रही है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत ने सीबीआई को मौखिक निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, कि ट्रायल में अनावश्यक देरी से न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि गवाहों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है और उनकी गवाही कमजोर हो सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उसके पास एमपी-एमएलए से जुड़े दो आपराधिक मामले थे। इनमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से संबंधित मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जा चुका है, जो वर्ष 2010 के विजिलेंस स्पेशल केस से जुड़ा है। वहीं, बीज घोटाले से संबंधित विशेष विजिलेंस केस में पूर्व विधायक नलिन सोरेन और सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ मामला विजिलेंस कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में सत्यानंद भोक्ता की ओर से एसीबी कोर्ट में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। आगे आरोप तय किया जाना है।

चौकीदार बहाली में बीट की बाध्यता अनिवार्य शर्त नहीं

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार बहाली से जुड़े एक अहम मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के लिए उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गिरिडीह जिले के पवन कुमार राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नामांकन को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया।

मामले के अनुसार, प्रार्थी की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है। राज्य सरकार और गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी अपने जवाब में इसी तर्क के आधार पर नियुक्ति से इनकार किया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही खंडपीठ स्पष्ट निर्णय दे चुका है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि चौकीदार की नियुक्ति जिला स्तरीय प्रक्रिया है और इसमें केवल उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। नियुक्ति नियमों के अनुसार पास या आसपास के बीट क्षेत्र के अभ्यर्थियों की भी नियुक्त की जा सकती है। कोर्ट ने 13 सितंबर 2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करते हुए मामले को संबंधित अधिकारियों के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खंडपीठ के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले में चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पवन कुमार राय अन्य सभी अर्हताओं पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें चौकीदार पद पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।

Jharkhand High Court
