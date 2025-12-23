सांसदों-विधायकों के लंबित केस जल्दी निपटाएं... झारखंड हाई कोर्ट ने CBI से मांगी रिपोर्ट

संक्षेप: झारखंड हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई से 11 मामलों की रिपोर्ट मांगी है और गवाहों की सुरक्षा व न्याय के लिए ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के पास लंबित 11 मामलों की अद्यतन रिपोर्ट तलब की है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इन मामलों में ट्रायल की वर्तमान स्थिति क्या है और सुनवाई आगे बढ़ रही है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत ने सीबीआई को मौखिक निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, कि ट्रायल में अनावश्यक देरी से न केवल न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि गवाहों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है और उनकी गवाही कमजोर हो सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उसके पास एमपी-एमएलए से जुड़े दो आपराधिक मामले थे। इनमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से संबंधित मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जा चुका है, जो वर्ष 2010 के विजिलेंस स्पेशल केस से जुड़ा है। वहीं, बीज घोटाले से संबंधित विशेष विजिलेंस केस में पूर्व विधायक नलिन सोरेन और सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ मामला विजिलेंस कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में सत्यानंद भोक्ता की ओर से एसीबी कोर्ट में दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हो चुकी है। आगे आरोप तय किया जाना है।

