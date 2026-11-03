हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार पर लगाया आठ हजार हर्जाना, क्या थी वजह
झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया है। यहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार पर आठ हजार का हर्जाना लगाया।
झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया है। यहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार पर आठ हजार का हर्जाना लगाया। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार( झालसा) के पास जमा करने का निर्देश दिया है।
क्या था मामला
यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है। इसमें हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया गया है। हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी 2024 को रांची के एससी-एसटी थाने में ईडी के अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें 29 से 31 जनवरी 2024 तक रांची में रहने को कहा था। इसी दौरान उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली स्थित उनके आवास पर बिना पूर्व सूचना के छापेमारी की गई।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि इस कार्रवाई से उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही केंद्रीय एजेंसी पर मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर उनकी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया था। ईडी अधिकारियों ने प्राथमिकी को निराधार बताते हुए इसे रद्द करने को याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया था।
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