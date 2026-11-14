पत्नी को साथ रखना चाहता था पति, लेकिन चरित्र पर लगाता रहा आरोप; HC ने क्या आदेश दिया?
कोर्ट ने कहा कि पति एक ओर पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा जताता है, वहीं दूसरी ओर उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाता है। जानिए फिर कोर्ट ने क्या आदेश दिये।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद मामले में पति की अपील खारिज कर दी। पति ने पत्नी को दोबारा साथ रहने का आदेश देने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि वह पत्नी के अलग रहने को गलत साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने कहा कि पति एक ओर पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन फिर से शुरू करने की इच्छा जताता है, वहीं दूसरी ओर उसके चरित्र पर गंभीर आरोप लगाता है। ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए पति ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने जमशेदपुर के मनोज कुमार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। पति ने फैमिली कोर्ट के 24 जनवरी 2025 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को साथ रहने का आदेश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
पति का आरोप है कि पत्नी की संयुक्त परिवार से अलग रहने की जिद के चलते आदित्यपुर व कदमा में रहने के बावजूद वह मायके चली गई और उस पर घरजमाई बनने का दबाव बनाया गया। वहीं, पत्नी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि तीन लाख रुपये न देने पर उसे प्रताड़ित किया गया और 3 जून 2018 को बेटे समेत घर से निकाल दिया गया। महिला थाने में शिकायत और मध्यस्थता केंद्र में प्रयास के बावजूद दोनों में समझौता नहीं हो सका है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा पेश मेडिकल दस्तावेजों से उसके साथ मारपीट व प्रताड़ना की बात को समर्थन मिलता है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जमशेदपुर की 16 फरवरी 2019 की इमरजेंसी पर्ची में भी मारपीट का उल्लेख है। कोर्ट ने पाया कि पति ने पत्नी के चरित्र पर आरोप लगाया था, लेकिन सुनवाई में इसे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया।
खंडपीठ ने कहा कि पति यह साबित करने में विफल रहा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही थी। फैमिली कोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सही फैसला दिया था। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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