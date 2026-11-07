अधूरी जांच पर पूरी भर्ती रद्द करना अनुचित, JSSC-CGL परीक्षा पर झारखंड हाई कोर्ट
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय, प्रशासनिक निर्णय की वैधता और न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय, प्रशासनिक निर्णय की वैधता और न्यायिक आदेशों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कथित अनियमितताओं की जांच पूरी हुए बिना और पूरी चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी साबित करने वाले ठोस साक्ष्य के अभाव में सभी नियुक्तियों को एक साथ रद्द नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की कथित गड़बड़ी के लिए सभी नियुक्त कर्मियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
'न्यायसंगत नहीं'
सरकार ने जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, प्राथमिकी, गिरफ्तारियों और डिजिटल छेड़छाड़ के आरोपों का उल्लेख जरूर किया, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मामले में केवल तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों के आधार पर करीब 1900 नियुक्त कर्मियों की नौकरी समाप्त करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए था कि कथित गड़बड़ी में शामिल लोगों की पहचान कर निर्दोष अभ्यर्थियों को उनसे अलग करना क्यों संभव नहीं है।
इस पर अदालत ने कहा कि कथित अनियमितताओं से प्रभावित लोगों की पहचान और गड़बड़ी के वास्तविक दायरे का निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। जांच अधूरी रहने के दौरान यह निष्कर्ष निकालना कि दोषियों और निर्दोषों को अलग करना संभव नहीं है, उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए आपराधिक मामले में दोषसिद्धि का इंतजार करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पर्याप्त साक्ष्य और निष्पक्ष जांच के बिना कोई कठोर निर्णय ले लिया जाए।
पहले के न्यायिक आदेशों के विपरीत नहीं हो सकता सरकारी फैसला
प्रार्थियों ने पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेशों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले परीक्षा रद्द करने से इनकार करते हुए एसआईटी से जांच पूरी कराने का निर्देश दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को जांच और आपराधिक अभियोजन के अंतिम परिणाम के अधीन रखा था। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका का कोई निर्णय पहले से पारित न्यायिक आदेशों के विपरीत नहीं हो सकता। सरकार अपने प्रशासनिक फैसले से न्यायिक आदेशों के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती।
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