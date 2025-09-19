JSSC-CGL पेपर लीक जांच पर भड़का हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ने सुनाई खरी-खरी; क्या कहा

झारखंड एसएससी-सीजीएल पेपर लीक जांच पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाई कोर्ट का कहना है कि जांच का स्तर संतोषजनक नहीं है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा-2023 मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि जांच का स्तर संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार भी लगाई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रकाश कुमार एवं अन्य की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद सरकार को सही तरीके से जांच कर 15 अक्तूबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने जांच जारी रहने तक रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटाने से फिर इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान जांच पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने विशेष रूप से उस व्यक्ति मस्ताना का जिक्र किया, जिसका नाम जांच के क्रम में सामने आ रहा है। बेंच ने सवाल उठाया कि अब तक उससे गंभीरता से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि यदि वह व्यक्ति कह रहा है कि उसे उम्मीदवारों से फोन आया था, तो यह पूछना जरूरी था कि किस उम्मीदवार ने फोन किया और उसका नाम क्या है, लेकिन जांच में इस तरह की गहराई नहीं दिखाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच उसी ढंग से होनी चाहिए जैसी अपेक्षित है।

बता दें कि सीजीएल-2023 परीक्षा पहली बार 28 जनवरी 2024 को हुई थी। पेपर लीक की शिकायत के बाद इसे रद्द कर दिया गया और एसआईटी का गठन हुआ। इसके बाद दोबारा 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा कराई गई, लेकिन उसमें भी पेपर लीक की बात सामने आई थी।

प्रार्थी के वकील बोले- गहन जांच जरूरी प्रार्थी की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई है और इसकी गहन जांच जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को जानबूझकर प्रभावित किया जा रहा है। अदालत को उन्होंने प्रमाण स्वरूप ऐसे प्रश्न दिखाए जो कथित लीक पेपर और वास्तविक प्रश्नपत्र दोनों में मौजूद थे। अजीत कुमार ने मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

दलील: अबतक मिले तथ्यों से पेपर लीक की पुष्टि नहीं सरकार और जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि अबतक मिले तथ्यों से पेपर लीक की पुष्टि नहीं होती है। प्रस्तुत साक्ष्य में केवल फटे हुए प्रश्नपत्र के अंश या हाथ पर लिखे कुछ प्रश्न मिले हैं। यहां तक कि एफएसएल रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है।