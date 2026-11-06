JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का फैसला निरस्त, हाई कोर्ट से 1900 अभ्यर्थियों को राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल के 1900 अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार के इस परीक्षा को रद्द करने वाले फैसले को निरस्त कर दिया है।
जेएसएससी-सीजीएल के 1900 अभ्यर्थियों के लिए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया गया था। यह फैसला जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट ने सुनाया है। इससे 1900 अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।
राज्य सरकार ने क्या दी थी दलील
इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार ने एक आदेश जारी कर जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी थी, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि परीक्षा संस्था की पवित्रता बनाए रखने और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई थी।
सरकार ने 18 अगस्त को रद्द कर दी थी परीक्षा
राज्य सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया था, जिससे परीक्षा पास करने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और प्रश्न पत्र लीक के सबूतों के कारण उसने परीक्षा रद्द की, जबकि कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।
कथित अनियमितताओं को लेकर जारी आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने 2014 से जेपीएससी, जेएसएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था और 23 अन्य की जांच के आदेश दिए थे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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