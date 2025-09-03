jharkhand high court asks hemat soren government why niay electon not conducting झारखंड में क्यों नहीं हो रहे निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार; क्या कहा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड में क्यों नहीं हो रहे निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार; क्या कहा

झारखंड हाई कोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि राज्य का कानून है कि हर पांच साल में शहरी निकाय चुनाव कराना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान रही है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीWed, 3 Sep 2025 09:11 AM
झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव से कहा कि राज्य का कानून है कि हर पांच साल में शहरी निकाय चुनाव कराना है, लेकिन सरकार संविधान को नहीं मान रही है। यह टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ रोशनी खलखो समेत अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की। साथ ही देरी की वजह बताने को कहा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सुरेश महाजन के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि एक जनवरी 2014 में ही राज्य में तीन माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया गया था। तब मुख्य सचिव ने 16 जनवरी 2025 को अंडर टेकिंग दी थी कि चार माह में चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन, अबतक चुनाव नहीं कराया गया, यह कोर्ट की अवमानना का मामला है।

कोर्ट में सशरीर मौजूद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया है। इसपर अदालत ने सरकार को उस आदेश की प्रति रिकार्ड पर लाने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान भी मुख्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान नगर विकास सचिव सुनील कुमार भी मौजूद थे।

बता दें कि पूर्व पार्षद रोशन खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। कोर्ट ने एक साल पूर्व ही चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराया जा रहा है। निकायों में जनप्रतिनिधियों के नहीं होने से जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है।