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लापता लड़की के रिश्तेदार की पिटाई पर हाईकोर्ट सख्त, DGP तदाशा मिश्रा से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

Apr 10, 2026 02:54 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को लापता लड़की के मामले में कथित पुलिस ज्यादती पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा को सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत रेखा देवी की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

लापता लड़की के रिश्तेदार की पिटाई पर हाईकोर्ट सख्त, DGP तदाशा मिश्रा से मांगी सीलबंद रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को लापता लड़की के मामले में कथित पुलिस ज्यादती पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा को सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत रेखा देवी की ओर से दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि उनकी बेटी 31 जुलाई से लापता है। मामले में पिंडराजोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

रिश्तेदार की पुलिस ने की पिटाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रेखा देवी के रिश्तेदार सबापद महतो को पुलिस ने उठाकर थाने ले जाया, जहां उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सबापद महतो की राजधानी स्थित मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टरों की टीम से मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में उनके सिर में गंभीर चोट की पुष्टि हुई है, जिससे दिमाग को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

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10 अप्रैल को होगी सुनवाई

इस पर अदालत ने डीजीपी से सवाल किया कि जब सबापद महतो लापता लड़की के परिवार के सदस्य हैं और किसी भी मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उनके साथ मारपीट क्यों की गई। कोर्ट ने डीजीपी को पूरे मामले की सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। वहीं, डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। साथ ही पिंडराजोड़ा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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