झारखंड में 32 हजार करोड़ का होगा निवेश, 17 हजार को मिलेगा रोजगार

झारखंड में 32 हजार करोड़ का होगा निवेश, 17 हजार को मिलेगा रोजगार

संक्षेप:

सीएम हेमंत सोरेन के दावोस और यूके दौरे के बाद झारखंड में 1.25 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। टाटा और जिंदल समेत कई बड़ी कंपनियां स्टील और सीमेंट सेक्टर में हजारों नए रोजगार पैदा करेंगी।

Feb 03, 2026 07:05 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, सत्यदेव यादव। रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित दावोस (विश्व आर्थिक मंच) और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हुई उच्चस्तरीय बैठकों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इन बैठकों के बाद देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों ने झारखंड में निवेश को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे हैं।

जानकारी के अनुसार, आने वाले समय में इन प्रस्तावों को एमओयू (एमओयू) के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा और जिंदल समूह के प्रस्तावों के अलावा इन निवेश प्रस्तावों के तहत झारखंड में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश संभावित है, जिससे 17 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। टाटा, जिंदल आदि को शामिल कर लेने पर करीब 1.25 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार दावोस और यूके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई बैठकों से झारखंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद अब शीघ्र ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

सीमेंट सेक्टर में निवेश

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड गोड्डा में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करेगी, जिससे 2,500 रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रस्तावित तकनीक के संबंध में कंपनी से विवरण प्राप्त किया जाना शेष है।

लातेहार से बोकारो तक औद्योगिक विस्तार

राशमी ग्रुप की ओरिसा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड लातेहार जिले में 25,000 करोड़ रुपये के निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील एंड पावर प्लांट स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन रूट की आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी।

ग्रीन स्टील और ऊर्जा दक्षता पर दिया जाएगा जोर

अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, कांड्रा (आदित्यपुर) में 4,980 करोड़ रुपये के निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट स्थापित करने को तैयार है, जिसमें गैस आधारित मीथेन स्पंज आयरन उत्पादन तकनीक अपनाई जाएगी। यह तकनीक पारंपरिक स्पंज आयरन की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाती है। स्टील उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से 3,000 रोजगार संभावित हैं।

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
