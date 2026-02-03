झारखंड में 32 हजार करोड़ का होगा निवेश, 17 हजार को मिलेगा रोजगार

संक्षेप: सीएम हेमंत सोरेन के दावोस और यूके दौरे के बाद झारखंड में 1.25 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। टाटा और जिंदल समेत कई बड़ी कंपनियां स्टील और सीमेंट सेक्टर में हजारों नए रोजगार पैदा करेंगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित दावोस (विश्व आर्थिक मंच) और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हुई उच्चस्तरीय बैठकों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इन बैठकों के बाद देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों ने झारखंड में निवेश को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार, आने वाले समय में इन प्रस्तावों को एमओयू (एमओयू) के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा और जिंदल समूह के प्रस्तावों के अलावा इन निवेश प्रस्तावों के तहत झारखंड में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश संभावित है, जिससे 17 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। टाटा, जिंदल आदि को शामिल कर लेने पर करीब 1.25 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार दावोस और यूके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई बैठकों से झारखंड में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद अब शीघ्र ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी।

सीमेंट सेक्टर में निवेश अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड गोड्डा में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट स्थापित करेगी, जिससे 2,500 रोजगार सृजित होने की संभावना है। प्रस्तावित तकनीक के संबंध में कंपनी से विवरण प्राप्त किया जाना शेष है।

लातेहार से बोकारो तक औद्योगिक विस्तार राशमी ग्रुप की ओरिसा एलॉय स्टील प्राइवेट लिमिटेड लातेहार जिले में 25,000 करोड़ रुपये के निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील एंड पावर प्लांट स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन रूट की आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी।