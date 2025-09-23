jharkhand heavy rain yellow alert weather update झारखंड वाले ध्यान दें!आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand heavy rain yellow alert weather update

झारखंड वाले ध्यान दें!आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

झारखंड में आज से बारिश का दौर शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआईTue, 23 Sep 2025 09:38 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड वाले ध्यान दें!आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। हल्की से मध्यम बारिश के बीच मौसम विभाग ने चार जिलों के लिए भारी बारिश का 'यलो अलर्ट' जारी किया है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भारी बारिश का 'यलो अलर्ट' जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, 24 सितंबर की सुबह तक रांची, खूंटी और गुमला समेत सात जिलों में भी यही अलर्ट लागू रहेगा। 25 से 26 सितंबर तक छह जिलों में बारिश का कहर जारी रह सकता है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सिस्टम

रांची मेट्रोलॉजिकल सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के सिस्टम के कारण यह बारिश हो रही है। अगले तीन दिनों तक दक्षिणी और मध्य झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। खासकर 25 सितंबर को पूरे झारखंड में बारिश का जोरदार दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि, 25 सितंबर के आसपास एक और नया निम्न दबाव सिस्टम बनने की संभावना है, लेकिन इसका झारखंड पर ज्यादा असर नहीं होगा। राजधानी रांची में मंगलवार सुबह से हल्की-मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को बारिश की रफ्तार और तेज हो सकती है।

बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड

1 जून से 22 सितंबर तक झारखंड में सामान्य से 18 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य में 1,143 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य रूप से 970 मिमी बारिश होती है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 53 फीसदी अतिरिक्त बारिश हुई, वहीं सरायकेला-खरसावां में 48 फीसदी और रांची में 46 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि, पाकुड़ जिले में 28 फीसदी कम बारिश हुई है।